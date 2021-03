FGC preveu restablir el servei regular de tren entre Balaguer i la Pobla el 16 d'abril

La Pobla de SegurFGC preveu restablir el servei de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur el 16 d'abril, quan es calcula que estarà reparat el comboi accidentat el 12 de març a causa d'una esllavissada. Des de llavors, els passatgers fan el trajecte en tren des de Lleida a Balaguer i el completen fins a la Pobla en autobús. La via, en canvi, s'ha pogut obrir totalment aquesta setmana després de fer les últimes comprovacions del tram afectat, la qual cosa permetrà iniciar amb normalitat els trajectes turístics del Tren dels Llacs entre Lleida i la Pobla. El primer està previst per a aquest dissabte 3 d'abril i, segons informen des de Ferrocarrils, s'està a punt de superar les 100 reserves.

Des d'FGC informen que aquest dimarts van finalitzar totes les feines d'anàlisi d'afectació del tren i que continuen amb les tasques de reparació. A més, aquesta setmana s'ha reobert totalment la via entre Lleida i la Pobla, tot i que el trajecte ordinari no es podrà fer fins que arribi el comboi arreglat.

Per altra banda, des de Ferrocarrils informen que estan finalitzant la instal·lació dels sensors de seguiment de 9 vessants del tram Balaguer-la Pobla, incloses les afectades per les dues darreres esllavissades de gener 2020 i març 2021. A partir d'ara, els sensors impediran el pas del tren en cas de detectar moviments dels vessants o caigudes de roca. Els vessants han estat determinades per FGC conjuntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.