La Fiscalia ja té l'informe dels Mossos sobre la residència de Tremp on van morir 61 residents per covid-19

TrempLa Fiscalia ja ha rebut l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la residència Fiella de Tremp, on van morir 61 residents pel brot de covid-19 detectat el novembre de 2020. A començaments de gener, el ministeri públic va ordenar als Mossos investigar si la direcció del centre hauria comès delictes d'homicidi imprudent. Durant aquest temps, els Mossos han pres declaració a residents, familiars d'usuaris del centre que van perdre la vida i a responsables del centre, entre d'altres. Ara, tota aquesta documentació ha estat enviada a la fiscal encarregada del cas, la de la Seu d'Urgell, que haurà d'analitzar l'informe i decidir qui o quines persones podrien haver comès algun delicte o, en cas contrari, arxivar el cas.

La Fiscalia va obrir diligències el 22 de desembre per investigar si la direcció del centre hauria comès delictes d'homicidi imprudent per la mort de 61 residents i també un delicte contra la seguretat en el treball. Ho va fer després de rebre els informes de Salut que posaven de manifest que havien mort a causa del virus gairebé el 40% dels 150 usuaris, una xifra que Fiscalia va considerar "totalment extraordinària" en comparació amb altres residències i que podria suposar un indici de "greus disfuncions de funcionament". Amb aquesta informació la Fiscalia va ordenar als Mossos que investiguessin si es van complir els protocols i que li enviessin un informe que, segons fonts judicials, va arribar la setmana passada.

També la setmana passada, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va decidir que la gestió de la residència Sant Hospital de Tremp no retorni a la Fundació Fiella. Un cop analitzades totes les actes de la inspecció de serveis socials a la Fundació Fiella i de la intervenció de la residència davant de les "mancances greus" que es van detectar, Afers Socials va requerir a la Fundació perquè trobés una nova gestora per la residència amb el vistiplau del Departament. La proposta de la Fundació Fiella, segons la Generalitat, va ser que fos l'Hospital Sant Joan de Deu – Terres de Lleida qui es faci càrrec de la gestió de la residència els pròxims 4 anys. Des de la Fundació Fiella, però, van assegurar a l'Ara Pirineus que no havien rebut cap comunicació oficial en aquest sentit i que se n'havien assabentat a través dels mitjans de comunicació.

Salut va intervenir la residència el 28 de novembre del 2020 per "estabilitzar" el brot de covid-19 que es va detectar al centre, després de realitzar-hi un cribratge massiu. Aquesta intervenció tenia com a objectiu principal la realització d'un pla d'actuació que garantís la viabilitat tècnica de la residència en el seu conjunt en aspectes sanitaris, socials, organitzatius i de gestió de qualitat.

Amb aquesta intervenció, les dotacions de personal necessàries al centre residencial les va aportar la nova gestora i el personal actual del centre en va quedar sota la seva direcció, de manera coordinada amb la direcció assistencial de l'Hospital Comarcal del Pallars. Salut, al principi del mes de gener va fer efectiu el traspàs de la gestió de la residència, fins ara en mans de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), a Sant Joan de Déu-Terres de Lleida.