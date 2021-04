La Generalitat no retorna la gestió de la residència de Tremp a la Fundació Fiella

TrempEl Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decidit que la gestió de la residència Sant Hospital de Tremp no retorni a la Fundació Fiella. Recordem que el centre va ser intervingut després que un brot de covid-19 hi provoqués la mort de 61 residents. Tal com ha avançat eldiario.es i ha confirmat l'ARA Pirineus, des del Departament han acordat que "un cop analitzades totes les actes de la inspecció de serveis socials a la Fundació Fiella i de la intervenció de la residència davant de les greus mancances que es van detectar", s'ha requerit a aquesta Fundació perquè trobi una nova gestora per la residència amb el vistiplau del Departament.

En aquest sentit, des de la Generalitat expliquen que la proposta de la Fundació Fiella ha estat que sigui l'Hospital Sant Joan de Déu – Terres de Lleida, que és qui està al càrrec des del gener d'aquest equipament. Aquesta nova entitat gestora es farà càrrec de la gestió de la residència pels pròxims 4 anys.

L'ARA Pirineus ha contactat aquest dijous al matí amb la Fundació Fiella per poder oferir la seva visió i està a l'espera de resposta.