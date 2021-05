INEFC-Pirineus, un projecte fet realitat

El pròxim mes de setembre començaran les classes del grau universitari de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Seu d'Urgell. Des del consistori estem convençuts que aquests estudis universitaris especialitzats en el medi natural marcaran un abans i un després a la capital de l'Alt Urgell, potser a l'alçada del que van significar els Jocs Olímpics de 1992. Arribar a aquest punt ha estat una feinada que han posat fàcil l'ànim de col·laboració institucional de la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida i l'Ajuntament de la Seu. Des de la Regidoria de Projectes Estratègics és una enorme satisfacció veure com finalment aquest projecte es converteix en una realitat. Com la resta de projectes estratègics, nosaltres entenem INEFC-Pirineus com un projecte de ciutat, i en aquest cas com un projecte territorial. A partir del curs vinent l'Alt Pirineu i l'Aran comptaran amb una formació universitària presencial amb la millor aula de pràctiques, el Pirineu.

Però més enllà de les institucions, l'inici del pròxim curs haurà estat també gràcies a l'esforç i dedicació de moltes persones, que no enumerarem perquè la llista seria molt llarga i hi ha el risc de deixar-nos algú. La il·lusió per aquest projecte ens va arribar fent un cafè amb la Marian Lamolla i un veí de la Seu. Aquest veí ens explicava la potencialitat de la Seu d'Urgell i els efectes positius en el desenvolupament local si s'apostava per aconseguir una formació esportiva especialitzada en el que nosaltres tenim, els esports de muntanya. Moltes gràcies, Manolo, per haver sembrat la llavor que un cop arrelada ara ja s'enfila amb un futur prometedor.

Des de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament creiem fermament que l'Alt Urgell compta amb unes aptituds idònies per al desenvolupament d'activitats esportives en el medi natural, tot l'any: senderisme, marxa nòrdica, trail running, piragüisme, parapent o esquí, són algunes de les possibilitats que ofereix aquesta comarca pirinenca. Però perquè l'experiència del qui vingui a tastar alguna d'aquestes activitats sigui plenament satisfactòria necessitem professionals d'aquest sector per diversos motius: comoditat, seguretat, informació, passió o diversos, entre d'altres; i aquesta és una de les oportunitats que ens ofereix el centre INEFC Pirineus, esdevenir un centre de referència universitari en els esports en el medi natural, tant des del vessant formatiu, l'emprenedoria com la recerca. I tot això en un entorn privilegiat com és la Seu d'Urgell, amb uns equipaments i infraestructures esportives municipals a l'alçada del repte.

La Diputació de Lleida també es va implicar des del primer moment, ja que no es tracta de fer un 'petit INEFC pirinenc', sinó de transformar aquest futur campus en el centre nacional sobre el qual pivoti la formació en excel·lència especialitzada en els esports de natura. El Pirineu té com a característica principal la seva orografia, i aquesta particularitat s'ha sabut convertir en oportunitat des del punt de vista turístic i també en la pràctica dels esports associats a la muntanya. Amb aquest projecte ens plantegem donar una passa més i que el Pirineu no sigui només el lloc on 'es practiquen' esports de muntanya, sinó que sigui el lloc 'on s'estudiïn i s'investiguen i es millorin' les tècniques d'aquests esports tan especialitzats.

Per totes aquestes raons, i les que no hi caben a l'article estarem molt orgullosos de rebre aquest setembre els estudiants d'INEFC Pirineus que, aviat, seran uns urgellencs i urgellenques més.

Francesc Viaplana Manresa, vicealcalde de la Seu d'Urgell; Carlos Guàrdia Carbonell, regidor d'Esports de l'Ajuntament de la Seu i Joan Talarn Gilabert, president de la Diputació de Lleida