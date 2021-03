Un informe geològic avaluarà si cal fer més accions a la zona de l'esllavissada de Llavorsí

LlavorsíEl tram de la carretera C-13 entre Rialp i Llavorsí recuperarà en les pròximes hores la normalitat, un cop netejada totalment la calçada de les roques que hi van caure en l'esllavissada de divendres. Durant el cap de setmana s'ha estat treballant per netejar la zona i per assegurar que no hi haurà nous despreniments, tot purgant la zona de muntanya més pròxima. Tot i això, la Generalitat, que és la titular de la via, ha encarregat un informe geològic per saber si cal fer més accions a la zona.

Tal com ha explicat l'alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, "des de la delegació del govern a l'Alt Pirineu i Aran se'ns ha comunicat que es vol fer un estudi geològic per veure com queda tot això, i que no ens passi el que ens va passar fa un temps en un altre tram d'aquí al costat", quan una altra esllavissada també va afectar la via, en aquell cas, però, amb una afectació força major. Vidal ha afegit que aquest estudi geològic hauria de permetre determinar si cal habilitar més elements de contenció.

Recordem que els fets van tenir lloc divendres a la tarda, quan una esllavissada va omplir la calçada de roques, sense atrapar a cap conductor. Al cap d'una estona, es va poder habilitar un pas alternatiu i durant tot el dissabte es va estar treballant per netejar i assegurar la zona. Diumenge no es va poder fer res per culpa de la neu i aquest dilluns s'acabarà de retirar el material i està previst que la via recuperi ja els dos carrils de circulació.