La Seu inicia una campanya per diluir la problemàtica dels orins de gos

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell regalarà una ampolla per diluir els orins de gos a tots els propietaris que tinguin inscrit el seu animal al cens municipal. Aquesta acció té com a objectiu prevenir el deteriorament de mobiliari i façanes i eliminar males olors. Per tal de poder recollir l'ampolla, cada propietari que tingui el seu gos censat rebrà una carta que haurà de portar per poder-la recollir. La distribució d'ampolles es farà a la sala de Sant Domènec del 30 de novembre al 4 de desembre de 10 a 14 hores i de 16 a 18 hores, i el dissabte 5 de desembre de 10 a 14 hores.

Des del consistori indiquen que "tot i que la problemàtica de les defecacions canines és molt important, els orins de gos també preocupen tant a l'Ajuntament com a la ciutadania perquè donen una imatge de deixadesa i brutícia de la ciutat i generen molèsties per les olors". Per minimitzar aquest problema, afegeixen, "una bona opció és diluir el pipí amb aigua i unes gotes de vinagre, ja que fa baixar la seva concentració i per tant és menys corrosiu".

Amb aquesta acció, indiquen, "s'aconsegueix prevenir el deteriorament de mobiliari i façanes i s'eliminen olors". D'altra banda, afegeixen, "en neutralitzar l'olor dels orins de les mascotes s'aconsegueix treure la molèstia als veïns perquè s'evita que l'animal torni a fer pipí al mateix lloc, ja que els gossos marquen el territori amb els seus orins fet que comporta que sempre acudeixen al mateix lloc al reconèixer la seva pròpia olor".

Al respecte, la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Núria Tomàs, ha manifestat que "els orins dels gossos són un problema tant a nivell sanitari com de degradació del mobiliari urbà i les façanes dels edificis. Amb aquesta campanya es vol conscienciar a la població, principalment qui té gossos, de la necessitat de diluir els orins dels seus animals al carrer. L'ampolla que es donarà a tots els propietaris de gossos que els tenen censats a la Seu és una manera d'incentivar aquesta pràctica cívica entre la població. Entre tots hem d'aconseguir tenir una ciutat més neta".

Recordem que en relació a les defecacions, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va iniciar l'any 2018 una campanya de control a través de l'ADN, fet que ha permès identificar prop de 900 gossos. Des del consistori assenyalen que "el resultat ha estat molt favorable, ja que han disminuït els excrements dels carrers i places de la ciutat i una prova és que s'ha produït un gran increment del consum de bosses per recollir excrements".