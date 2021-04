L'Alt Pirineu i l'Aran reclamen amb urgència la llei de muntanya

TrempEn la trobada que han mantingut aquest dimecres a Tremp la síndica d'Aran i les presidències dels consells comarcals de l'Alt Pirineu (excepte Cerdanya, que ha excusat la seva presència per problemes d'agenda) s'ha acordat de forma unànime reclamar al nou govern de la Generalitat l'actualització i la posterior aprovació i entrada en vigor de la llei de muntanya. Els presents a la reunió han insistit que aquesta acció s'ha de fer tan aviat com sigui possible, amb l'objectiu de dotar les zones de muntanya d'un marc normatiu específic que tingui en compte les seves evidents singularitats i que n'afavoreixi el desenvolupament. Tal com ja es va acordar en la reunió mantinguda a Sort el mes passat, s'és a l'espera que es formi el nou govern per sol·licitar una trobada formal i fer aquesta demanda, entre d'altres.

Així, el president amfitrió de la trobada, el del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, ha indicat que la llei de muntanya pot ajudar "a resoldre molts dels problemes que afecten el Pirineu". Un d'ells, justament, ha indicat que és la gestió de grans quantitats de visitants en èpoques vocacionals, i ha posat com a exemple la situació viscuda aquesta passada Setmana Santa. "Hi ha territoris com per exemple l'Aran, on normalment són 10.000 habitants, però que en èpoques determinades poden arribar a 70.000, i hem de tenir eines per poder regular-ho", ha indicat.

D'altra banda, en la reunió també s'ha tornat a lamentar el poc desplegament territorial que el Govern ha fet aquests darrers anys a la zona del Pirineu i es considera fonamental que es potenciï el paper dels consells comarcals com a representants del Govern al territori, per la qual cosa es creu que s'han d'enfortir, tant a nivell polític com de recursos, els consells i el Conselh Generau d'Aran en la seva particularitat.

També s'ha acordat demanar una trobada urgent amb Diputació de Lleida per conèixer quins projectes té previst desenvolupar a les comarques del Pirineu i a l'Aran en relació als futurs fons europeus que gestionarà, i alhora sol·licitar-li que doni suport a les iniciatives que ja s'estan treballant des del territori pirinenc.

La trobada d'aquest dimecres a Tremp s'emmarca en la dinàmica iniciada els darrers mesos de fer trobades presencials mensuals entre consells comarcals i sindicatura, al marge de les reunions telemàtiques que solen mantenir de manera més habitual. Una iniciativa que totes les parts valoren molt necessària i positiva de cara a, segons han indicat, "fer sentir la veu del Pirineu i de l'Aran des del diàleg, el debat, el consens i la unitat que ens ha de guiar com a representants d'un territori complex i divers amb encara moltes mancances que cal afrontar i resoldre". En aquest sentit, Mullol ha indicat que volen que la reunió de les presidències de l'Alt Pirineu i la sindicatura d'Aran esdevingui "un lobby de territori".