L'Alt Urgell abandona el risc alt i consolida l'Rt força per sota d'1

La Seu d'UrgellLa situació epidemiològica millora força a l'Alt Urgell, que en les últimes 24 hores ha abandonat la situació de risc alt (a partir de 100 punts), en baixar de 115 a 88 i passar a risc moderat. El que també millora és la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), que es consolida molt per sota d'1, que és el llindar a partir del qual es considera que el virus s'expandeix. En les últimes 24 hores, ha passat de 0,68 a 0,56, mentre que el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu s'ha mantingut en 3.

Per contra, la situació segueix complicada a l'Aran, on en les últimes 24 hores s'han detectat 25 nous positius, una de les xifres més altes registrades fins ara en un sol dia. El risc a la vall puja, passant de 1.148 a 1.295, així com l'Rt, que creix d'1,13 a 1,21. Pel que fa a la pressió hospitalària, es manté igual que fa 24 hores, amb 8 pacients a la planta covid de l'Espitau Val d'Aran, després de registrar una alta i un nou ingrés.

La situació millora en general a la resta de territoris de l'Alt Pirineu. A l'Alta Ribagorça, el risc baixa de 918 a 648 i l'Rt cau d'1,60 a 1,19. Segons Salut, dues persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19. Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 786 a 764 i l'Rt cau d'1,47 a 1,43. Puja, però, de 2 a 3, el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. Al Pallars Jussà, la situació es manté gairebé igual que fa 24 hores: el risc passa de 139 a 138 i l'Rt creix d'1 a 1,04. També s'incrementa, d'1 a 2, el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. Finalment, a Cerdanya el risc cau de 410 a 283 i l'Rt davalla de 2,36 a 1,75. Es mantenen en 7 les persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 352 a 324 i l'Rt caigui per sota d'1, en passar d'1,05 a 0,97. En les últimes 24 hores s'han notificat 29 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 5.132 casos. Pel que fa a la vacunació, Salut ha notificat en les últimes hores la injecció de 171 noves primeres dosis (fent pujar el total fins a 2.793) i de 59 noves segones dosis (1.962 en total).