L'Associació de Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus-Andorra proposa 10 "reptes" per als pròxims mesos

La Seu d'UrgellL'Associació de Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus-Andorra ha presentat aquest dimarts en roda de premsa el calendari d'activitats de marxa nòrdica de la tercera edició dels 'Reptes' per aquest any 2021. Tal com ha explicat el president d'aquesta associació de marxa nòrdica, Albert de Gràcia, "són deu propostes per gaudir d'experiències úniques al Pirineu, amb guiatges singulars i interpretatius, on s'ofereix un valor afegit difícil de trobar amb activitats organitzades similars, amb sortides tant pel Pirineu Català com per Andorra". Entre els deu reptes hi ha tres travesses (amb desplaçament amb autocar inclòs), dos cims, dos estanys i tres sortides de lluna plena amb sopar.

El calendari dels Reptes 2021

Aquest dissabte 17 d'abril ja tindrà lloc la travessa d'Estana a la Seu d'Urgell, un gran recorregut pels peus del Cadí, per gaudir dels paisatges, pobles i natura de la cara nord de la serra més emblemàtica del Pirineu. El 30 de maig es durà a terme l'ascensió al Montsec de Rúbies, al Prepirineu. Es complementarà la sortida amb la visita de congostos i pobles amb encant.

Ja a l'estiu, el 3 de juliol, es durà a terme la travessa Sant Maurici-Aigüestortes; el 24 de juliol, mentrestant, s'anirà a veure la lluna plena al Pic de l'Orri. El 7 d'agost es farà una sortida als estanys d'Angonella, uns dels menys coneguts d'Andorra. El 21 d'agost, mentrestant, s'anirà a veure la lluna plena a Cadí. El 18 de setembre es repetirà una altra sortida per veure la lluna plena, en aquest cas al Pic de Maià.

El 26 de setembre, mentrestant, es farà la travessa Ransol-Sorteny; el 2 d'octubre es realitzarà l'ascensió a la Tossa Plana de Lles; i el 17 octubre s'acabaran els reptes amb una sortida als estanys de Pessons i Montmalús. Per a més informació de tots i cadascun dels 10 Reptes, així com per formalitzar les inscripcions, es pot consultar aquest web.

Com en les edicions 2018 i 2019 (l'edició 2020 no es va poder celebrar a causa del confinament per la pandèmia del covid-19) enguany es repartiran premis entre els i les participants, gràcies a les empreses i les institucions col·laboradores.

Així, les persones que completin quatre reptes entraran en un sorteig de premis; les que en culminin sis tindran un regal segur i també entraran en un sorteig; mentre que els i les participants que facin vuit reptes obtindran un regal i una samarreta. 'Reptes 21' compta amb la col·laboració del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Salomon, Taurus, Menja't l'Alt Urgell, Andar Sports i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).