L'Espitau Val d'Aran registra la tercera defunció per covid-19 en 5 dies

L'Espitau Val d'Aran ha registrat una nova defunció per covid-19 les últimes hores. El Conselh Generau d'Aran ha informat que es tracta d'una persona de 87 anys que estava ingressada a la planta covid del centre i ha donat el condol a la família. Aquesta és la tercera defunció que hi ha al centre per covid-19 en cinc dies, ja que se suma a la mort d'una persona de 94 anys notificada dijous i a la d'una de 87 anys, que va traspassar diumenge. Després d'aquesta defunció, a la planta covid de l'Espitau Val d'Aran hi ha 11 persones ingressades.

Pel que fa al risc, en les últimes hores ha pujat a l'Aran, de 973 a 1.020, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha passat de 0,95 a 1,02, superant així l'1, que és el llindar a partir del qual es considera que la malaltia s'expandeix o retrocedeix. En les últimes 24 hores, el Conselh Generau d'Aran també ha notificat la detecció de 12 nous positius de covid-19 i ha recordat la necessitat de seguir les mesures de seguretat decretades per les autoritats sanitàries i reduir al màxim la interacció social.

El risc més alt de l'Alt Pirineu i Aran segueix sent el de l'Alta Ribagorça, on la detecció de pocs casos ha fet pujar molt els índexs els últims dies. En les últimes 24 hores, però, els indicadors han baixat: el risc ha passat de 1.442 a 1.149 i l'Rt ha caigut de 2,65 a 2,11. Ha pujat, en canvi, el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, en passar d'1 a 2.

Al Pallars Sobirà, el risc puja de 842 a 858 i l'Rt baixa d'1,68 a 1,65, mentre que el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19 passa de 2 a 1. Al Pallars Jussà, el risc puja de 106 a 161 i l'Rt creix de 0,75 a 1,03. Segons Salut, 2 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19.

A l'Alt Urgell, el risc baixa de 183 a 108 i l'Rt cau dràsticament, d'1,09 a 0,64, mentre que es mantenen 3 persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Finalment, a Cerdanya el risc puja de 464 a 476 però l'Rt cau de 2,97 a 2,74. El nombre de persones ingressades de l'Hospital de Cerdanya per covid-19 passa de 5 a 7.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc baixi de 391 a 367 i l'Rt caigui d'1,20 a 1,10. En les últimes 24 hores s'han notificat 17 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 5.081 casos. Pel que fa a les vacunacions, el ritme ha baixat respecte als últims dies i Salut ha informat que en les últimes 24 hores s'han administrat 12 noves primeres dosis (fent pujar el total a 2.614) i una sola nova segona dosi (1.818 en total).