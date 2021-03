Malestar al Pallars Sobirà per la unificació de línies de repartiment de Correus

SortEl Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha expressat el seu malestar per la nova reorganització de Correus a la comarca. Segons ha informat l'ens comarcal, l'empresa ha decidit "unilateralment i sense comunicació prèvia" reduir l'horari d'atenció al públic en diverses oficines i unificar línies de repartiment, fins a 160 km, en un territori amb els pobles molt disgregats, carreteres en molt mal estat i condicions meteorològiques adverses la major part de l'any. El Consell del Sobirà ha exigit el manteniment del servei en les condicions actuals per ser un servei "tan necessari" per fer front a la despoblació.

L'Ara Pirineus s'ha posat en contacte amb l'empresa per conèixer la seva versió i està a l'espera d'obtenir-la per poder oferir-la.