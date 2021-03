Correus nega que la reorganització al Pallars Sobirà perjudiqui el servei

SortCorreus ha respost al malestar expressat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà al voltant de la reorganització que l'empresa durà a terme a la comarca. Consultats per l'Ara Pirineus, des de Correus han deixat clar que les seves oficines a la comarca seguiran obertes i que el servei postal "es seguirà oferint amb total normalitat".

Així, han indicat que la mesura adoptada a Sort, Llavorsí i Esterri d'Àneu "respon a una reorganització interna per millorar el servei, que consisteix en que els carters que reparteixen el correu a Llavorsí partiran, una part des de la unitat de repartiment de Sort i una altra des de la d'Esterri d'Àneu, des d'on es dirigiran diàriament a les seves seccions de repartiment de Llavorsí". Per tant, afegeixen, "l'únic que varia és el punt de partida i finalització de la jornada de treball dels carters". Des de la companyia insisteixen que "aquesta mesura de reorganització interna no afectarà el servei rebut per la ciutadania en aquestes localitats, mantenint-se el repartiment i l'atenció al públic a les seves oficines".

Isus alerta que el Pallars no pot prescindir de més serveis

Des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mentrestant, el seu president, Carles Isus, insisteix a demanar que es replantegi aquesta reorganització, tot assegurant que comportarà "una pèrdua molt important en el servei". En aquest sentit, ha destacat que "per fer-nos una idea, per cobrir una línia caldrà fer 160 quilòmetres, i aquesta distància, en un lloc de muntanya, amb les carreteres que tenim aquí és inviable, farà que el servei vagi molt malament i això perjudicarà els veïns i a les empreses". Isus també ha indicat que amb aquesta reorganització del servei, "com a anècdota, llegiríem cada dia la premsa del dia abans".

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha lamentat que "això representa un problema més en relació a la manca de serveis que tenim a la nostra comarca", tot afegint que "en comptes d'ampliar-los, el que fem és anar enrere, i el que no podem és prescindir dels serveis que tenim, que ja són prou bàsics".