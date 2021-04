Masella opta per tancar aquest diumenge a causa del retorn al confinament comarcal

AlpL'estació d'esquí de Masella, a Cerdanya, ha decidit donar per acabada la temporada aquest diumenge, segons han difós els responsables d'aquest complex de neu a través de les xarxes socials. L'anunci del retorn al confinament comarcal, a partir d'aquest divendres, ha motivat la presa d'aquesta decisió. Cal tenir en compte que aquestes són les úniques instal·lacions que ara per ara continuen obertes al Pirineu, ja que la resta van anar tancant durant la Setmana Santa o just desrprés. Aquest mateix dilluns, Masella assegurava que la seva intenció era allargar la temporada fins entrat el mes d'abril, en funció de l'estat de la neu, el temps i les condicions epidemiològiques i pel "compromís amb els seus esquiadors, amb els seus treballadors i amb el territori".