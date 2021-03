El món local pirinenc demana saber amb antelació quines restriccions hi haurà per Setmana Santa

PuigcerdàDiversos càrrecs del món local del Pirineu s'han tornat a reunir de forma telemàtica aquest dijous per demanar mesures específiques per al territori vinculades a les restriccions per la pandèmia. Tal com ha fet públic l'Ajuntament de Puigcerdà en una nota de premsa, els càrrecs han demanat que abans del 19 de març es puguin avançar quines mesures estaran vigents durant la Setmana Santa. "Les empreses i autònoms necessiten saber amb suficient antelació quines seran aquestes mesures per poder planificar-se", assenyalen.

Igual que ja van demanar fa unes setmanes, els càrrecs locals segueixen reclamant l'obertura progressiva de l'hostaleria i la restauració en la franja de vespre per servir sopars, començant pels divendres, dissabtes i diumenges. També demanen l'obertura del comerç no essencial els caps de setmana (dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 20 h i diumenges de 9 a 14 h).

Igualment, segueixen insistint que es permeti la mobilitat entre els territoris transfronterers en una franja de 30 km, així com el cobrament de la part restant del fons de cooperació local extraordinari dels ajuntaments. També han explicat que divendres de la setmana vinent es realitzarà una jornada telemàtica de formació sobre fons europeus per a electes i tècnics d'ens locals del Pirineu.

Finalment, s'ha seguit insistint en la necessitat d'una convocatòria extraordinària d'ajuts per al Pirineu, per pal·liar les conseqüències de les restriccions durant la temporada turística d'hivern, que remarquen que han afectat greument molts sectors d'activitat econòmica de les nostres comarques.