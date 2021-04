El Pirineu fa el ple per Setmana Santa

L'Alt Pirineu i Aran ha fet el ple aquesta Setmana Santa. La gran quantitat de turistes i segons residents ha omplert allotjaments i activitats a la pràctica totalitat del territori. Les imatges de terrasses i carrers plens de gent s'han repetit a moltes localitats del territori i això s'ha notat a nivell econòmic a molts sectors.

Segons dades del Patronat de Turisme de Lleida, l'ocupació als allotjaments turístics del Pirineu s'ha situat per sobre el 90% en els quatre dies festius –del divendres 2 d'abril al dilluns 5 d'abril-, amb molts establiments que han penjat el cartell de complet. Una situació que ha satisfet força al sector, tal com ha destacat a l'ACN el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau.

Les cases de turisme rural han tingut plena ocupació en els festius malgrat les restriccions, mentre que en els dies previs a la Setmana Santa l'ocupació es va situar en un 80% al Pirineu. El president de la Federació de Cases de Turisme Rural de la demarcació, Jaume Ramon, considera molt bons els resultats, si bé les restriccions d'ocupació (un màxim de 6 persones de dues bombolles de convivència diferents) han representat un problema per a les cases rurals de lloguer íntegre amb molta capacitat, atès que el nivell d'ocupació ha estat molt alt, però amb un menor nombre de turistes i de pernoctacions per les limitacions sanitàries. Els càmpings també han assolit una ocupació rècord, amb bungalous complets i un 85% en les places disponibles per acampar. D'altra banda, en zones amb una forta implantació de segones residències, com Cerdanya, la majoria de cases s'han vist obertes aquests dies.

Satisfacció a les empreses d'esports d'aventura i a l'esquí

Les empreses d'esports d'aventura, per la seva banda, han estrenat la temporada aquesta Setmana Santa i han registrat una ocupació similar a la de l'any 2019. Així, el 90% de les empreses han obert i han registrat un 80% d'ocupació.

Pel que fa a l'esquí, el director d'FGC Turisme i Muntanya, Toni Sanmartí, ha manifestat que els complexos de la majoria d'estacions d'esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han estat aquesta Setmana Santa a un 50 % de la seva capacitat, quan en la Setmana Santa d'un any "normal" l'ocupació sol ser del 10 o 20 %.

Més de 3.600 visites al romànic de Boí

D'altra banda a la Vall de Boí, i amb l'aforament reduït al 50%, el conjunt romànic ha rebut un total de 3.620 visites (fins al dia 4 d'abril). Comparant les dades amb la Setmana Santa del 2019, en què es van rebre 6.472 visites amb l'aforament al 100%, la valoració que se'n fa des del Centre del Romànic de la Vall de Boí és molt positiva.

El nou servei d'itineraris guiats que es van crear per adaptar les visites guiades a la situació de la pandèmia també han estat molt ben acollits. Així, 331 persones han fet les cinc rutes guiades Taüll, un poble i tres esglésies; Boí, recinte emmurallat; Erill la Vall, el poble que porta el nom dels Senyors; Durro, l'herència del passat medieval i Barruera, el poble al fons de la vall, que donen a conèixer l'especificitat de cada església i la relació amb el seu entorn.