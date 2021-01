Borràs aposta per "un país viu" on tothom tingui les mateixes oportunitats visqui on visqui

La Seu d'Urgell / PuigcerdàLa candidata de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat, Laura Borràs, ha ofert un dels mítings centrals de la formació al Pirineu aquest diumenge a la Seu d'Urgell. Ho ha fet acompanyada del cap de llista a la circumscripció de Lleida, Ramon Tremosa, el número 3 i primer candidat pirinenc, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, l'exconseller Jordi Turull, que s'ha pogut desplaçar a l'Alt Urgell aprofitant el tercer grau, i el president a l'exili i líder de la formació, Carles Puigdemont.

En clau pirinenca, Borràs ha destacat l'aposta de la seva formació per "construir un país viu", on tothom tingui les mateixes oportunitats visqui on visqui. Per fer-ho possible, ha assenyalat que cal seguir millorant aspectes com la fibra òptica, "les carreteres de la informació". En clau nacional, Borràs ha alertat que el cap de files socialista, Salvador Illa, no resoldrà els problemes de Catalunya: "Salveu-nos d'aquest salvador que no ens salvarà de res", ha reclamat fent un joc de paraules amb el nom de l'exministre. Per la seva banda, Puigdemont, ha comparat la "solvència" del conseller d'Empresa en funcions i cap de llista per Lleida, Ramon Tremosa, amb la "incompetència" del mateix Illa.

En aquesta línia, Fàbrega ha indicat que "si l'anomenat efecte Illa ja seria perjudicial per a Catalunya, encara ho seria més per al Pirineu, o us penseu que els hi importa gaire el nostre Pirineu?", ha qüestionat. En aquest sentit, ha posat com a exemple el fet que per arribar a la Seu d'Urgell per participar en l'acte electoral, els candidats dels Pallars i l'Alta Ribagorça "han vingut per l'Eix Pirinenc, la carretera que l'Estat té més oblidada". "L'eix que ens ha de comunicar, que ens ha de permetre relacionar-nos i ser competitius i on no s'hi fa absolutament res", ha lamentat. "Han trigat una hora i vint minuts per fer 60 quilòmetres, com voleu ser competitius al Pirineu, amb aquesta carretera?", ha preguntat.

Per la seva banda, Tremosa ha destacat que aquests dies està constatant que "hi ha empreses al territori que s'amplien, compren maquinària o es digitalitzen", però tenen un problema amb els microtalls d'electricitat, ja que "la xarxa elèctrica és de fa 40 anys i no està preparada". En aquest sentit, ha lamentat que "la llei espanyola és massa permissiva i deixa aquests talls sense sanció". Per tot plegat, ha assegurat que "si nosaltres som més forts, una de les nostres prioritats serà negociar qüestions com aquestes".

Mentrestant, Turull, que ha recordat el seu vincle amb la comarca i amb Josa de Cadí, també ha reclamat que el 14-F sigui una "onada democràtica que desbordi l'Estat". Ha afegit que cal "tornar-ho a fer cada vegada que hi hagi urnes".

Acte a Puigcerdà

D'altra banda, aquest diumenge a la tarda la formació ha fet un altre acte, en aquest cas a Puigcerdà. L'han encapçalat els dos caps de llista a les circumscripcions on voten els cerdans, la de Lleida -amb Ramon Tremosa al capdavant- i la de Girona, amb Gemma Geis. L'acte també ha comptat amb intervencions del candidat per Girona i alcalde de Ger, Alfons Casamajó, i de la candidata per Lleida i regidora de Bellver, Anna Montané.