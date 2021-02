La majoria de candidats aposten per donar suport a l'esquí i buscar nous motors econòmics al Pirineu

La majoria dels caps de llista a la circumscripció de Lleida que concorren a les eleccions del 14-F destaquen el pes que té l'activitat vinculada a la neu a l'Alt Pirineu i Aran. Per això, i davant les actuals restriccions de mobilitat, proposen diverses mesures per mirar de pal·liar els efectes de la pandèmia, ja sigui intentant suavitzar els confinaments en les pròximes setmanes, com demana Junts per Catalunya, o amb ajuts directes als sectors més afectats, com defensen a ERC, PP i PSC. Més enllà de la situació actual, alguns apunten a la necessitat de buscar nous motors econòmics per al Pirineu. Els republicans creuen que cal seguir treballant per desestacionalitzar el turisme a les comarques de muntanya, opció que també planteja el PDeCat, que a la vegada creu que cal diversificar més l'economia. La CUP, En Comú Podem i els socialistes també hi estan d'acord.

JxCat vol recuperar un "fil d'activitat" a les pistes d'esquí

El líder de la candidatura de Junts per Catalunya a Lleida pel 14-F, Ramon Tremosa, defensa que l'actual Govern ha atorgat ajuts "als sectors econòmics que estan a l'UCI" per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia. Així, assegura que si els indicadors epidemiològics milloren en les pròximes setmanes i les autoritats sanitàries ho permeten caldrà veure com es va recuperant el "fil d'activitat" a sectors o equipaments com ara les pistes d'esquí. En aquest sentit, ha lloat la feina ben feta fins ara per part d'aquests complexos de neu i creu que a finals de febrer o principis de març podria ser possible desplaçar-se a les estacions entre setmana, tot mantenint una limitació en l'aforament d'aquests espais.

ERC aposta per continuar desestacionalitzant el turisme

Mentrestant, la número 1 de la llista d'ERC al 14-F per Lleida, Marta Vilalta, reconeix que el turisme, també el vinculat a l'esquí, és un dels sectors que més ha patit l'impacte de la crisi sanitària de la covid-19 i, per tant, defensa que les restriccions han d'anar acompanyades de mesures econòmiques. Per aquest motiu, explica que continuaran treballant en aquesta línia, igual que en la de desestacionalitzar l'activitat turística al Pirineu. En aquest sentit, afirma que el sector i les administracions ja han començat a fer-ho en els darrers anys i ha posat com a exemple el protagonisme que tenen els esports d'aventura i el patrimoni natural i cultural durant els mesos de primavera i estiu.

El PDeCAT defensa complementar el turisme amb la indústria

Per la seva banda, el cap de la llista del PDeCAT el 14-F per Lleida, Marc Solsona, titlla com a "ocurrències" les propostes de Junts per Catalunya per intentar suavitzar el confinament i defensa "solucions i propostes reals que mirin a llarg termini". Així, destaca que el turisme és un dels "elements nuclears" del Pirineu i afirma que aquest sector aporta valor afegit i assenta gent al territori. També creu que la taxa turística ha de revertir plenament al territori on es desenvolupa l'activitat i demana "estratègies compartides" entre els diferents departaments de la Generalitat. Tot i això, considera que el repte és el de desestacionalitzar aquesta activitat i apostar per d'altres de complementàries com ara la indústria.

En Comú Podem proposa potenciar la indústria lligada al producte local

L'aposta per industrialitzar el Pirineu també la fa el líder de la candidatura d'En Comú Podem a Lleida pel 14-F, Jaume Moya, que considera que aquest element pot contribuir a l'arrelament de la població en aquest territori i el món rural en general. Així, detalla que aquesta hauria d'anar vinculada al producte local, amb l'objectiu de trencar oligopolis en els sectors de la distribució, poder incidir en el preu i crear ocupació de qualitat. Quant al manteniment de les pistes d'esquí tot i el confinament, ho ha titllat "d'hipocresia" perquè assegura que l'activitat és insostenible només amb els veïns del municipi. Finalment, creu que el model de "monocultiu" del turisme blanc fa que el territori arrossegui una crisi des de fa més de tres anys.

La CUP aposta per descentralitzar els organismes de la Generalitat

En aquest sentit, el número 1 de la llista de la CUP al 14-F per Lleida, Pau Juvillà, també creu que cal acabar amb el "monocultiu" turístic i veu urgent desenvolupar un nou model econòmic al Pirineu. A banda de la diversificació, plantejada per altres formacions, creu que l'administració catalana pot apostar per descentralitzar els seus organismes arreu del territori, com ara l'escola de bombers o de mossos que es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona. També defensa la creació d'una universitat al Pirineu, així com incentius per a les empreses que s'instal·lin fora dels grans centres urbans, com diu que fan a Noruega.

El PSC demana un pla integral de suport a l'esquí

D'altra banda, el cap de llista del PSC per Lleida al 14-F, Òscar Ordeig, alerta sobre el risc que el despoblament al Pirineu es vegi "accelerat" davant les dificultats que es troben els seus residents i les empreses que hi ha en aquest territori. Quant al sector de la neu, demana un pla integral de suport a les pistes d'esquí, a més d'invertir en els seus accessos i promoció. A més, diu que "plou sobre mullat" en la manca de suport cap aquesta activitat, a més del món rural i, en particular, a les zones de muntanya. Finalment, considera que cal fer una aposta decidida a la candidatura per organitzar els Jocs d'Hivern l'any 2030.

Cs aposta pel turisme i per "cultivar" el sector de la neu

Mentre, el candidat de Ciutadans per Lleida al 14-F, Jorge Soler, explica que la indústria més potent que hi hauria d'haver fora de Barcelona és la turística i que el sector de la neu té un pes que "s'ha de cultivar" i evitar l'abandonament rural de les zones de muntanya. Així, també demana ajuts directes als sectors que s'han vist afectats per la pandèmia i diu que, a diferència de la primera onada, els confinaments municipals no són efectius en aquest moment perquè la situació als diversos territoris no és massa diferent. Per tot plegat, aposta per permetre activitats, ara la de l'esquí, en "grups bombolla".

El PP demana ajuts per als sectors afectats

Per la seva banda, la cap de llista del PP al 14-F per Lleida, Marisa Xandri, demana un confinament comarcal, tot i reconèixer que les dades epidemiològiques actuals fan "difícil" la presa de decisions. Tot i això, té clar que calen mesures per beneficiar al sector turístic que s'ha vist afectat per les restriccions i proposa una exempció en el pagament de la taxa turística fins al 2023, un programa d'ajuts a empreses i autònoms d'aquesta activitat i ajornar, durant tres anys, els tributs a aquelles empreses que demostrin que s'han vist afectades pel covid-19. A més, defensa campanyes en què es promogui el Pirineu com a destinació segura.