El PDeCAT reclama mesures "asimètriques" per no perjudicar el Pirineu

Port Ainé / PuigcerdàEl PDeCAT ha dut a terme aquest dimecres dos actes a l'Alt Pirineu per presentar els candidats a les eleccions al Parlament del 14 de febrer, un a Puigcerdà, on s'han presentat els dos candidats de Cerdanya, que es presenten per les circumscripcions de Girona i de Lleida, respectivament; i un altre a l'estació d'esquí de Port Ainé, al municipi de Rialp, on s'ha presentat al conjunt de candidats de la circumscripció de Lleida.

Durant l'acte, el cap de llista, Marc Solsona, ha criticat la mesura proposada pel conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, que va obrir la porta a habilitar "dies blancs" per permetre l'esquí. "Nosaltres no som turistes de cotxe oficial que pugem a la muntanya a dir ocurrències de dies blancs, sinó que volem aportar solucions, acompanyament i propostes" des d'una posició de representants del territori, que "ja en som", ha indicat. En clau pirinenca, Solsona també ha afegit que "si ens creiem el país, hem de saber que és asimètric i que hi ha diferents realitats. O som conscients que som diferents o no serem capaços de competir en igualtat de condicions". En aquest sentit, ha lamentat que les mesures restrictives per fer front al covid-19 aplicades pel Govern a tot Catalunya "han provocat una sagnia econòmica al Pirineu". "A l'independentisme li falta sentit d'estat i de sentit d'estat se'n té si es coneix el territori", ha afegit.

En aquesta mateixa línia s'han expressat els candidats pirinencs de la formació. L'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, ha posat de manifest el lloc on s'ha fet la presentació, l'estació d'esquí de Port Ainé, tot remarcant que "està patint una situació molt singular, ja que tenim una estació oberta només per als veïns i veïnes de Rialp". En aquest sentit, ha criticat que "no és normal que en una comarca amb 28 positius de covid-19 -per sort, tots lleus- tinguem les mateixes restriccions que en altres comarques molt més poblades, i tampoc és normal que petits comerços de nuclis com Sort, Esterri o Rialp estiguin tancats els caps de setmana, com si fossin grans centres comercials".

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vilaller i presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta, ha lamentat que "al Pirineu ja hem patit la manca de transversalitat territorial del govern, amb confinaments municipals sense sentit i restriccions horàries que ofeguen l'economia del territori". En aquest sentit, ha defensat que "el PDeCAT és el partit dels alcaldes i alcaldesses, que gestionem el dia a dia, i hem de tenir veu al Parlament, perquè les comarques també fem gran Catalunya". En la mateixa línia, Sabarich ha reclamat que el govern "s'escolti al territori i deixi de tractar-nos com si fóssim menors d'edat".

També ha intervingut l'alcalde de Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà, Josep Ramon Lloret, que ha insistit en criticar "els confinaments i tancaments que no entenem, el desordre a l'hora d'interpretar restriccions i els enfrontaments entre membres del govern, mentre sectors claus de la nostra comarca, com l'hostaleria, la restauració, el comerç o la ramaderia, ho estan passant molt malament".

En una línia similar s'ha expressat l'alcaldessa de Bassella, a l'Alt Urgell, Cristina Barbens, que ha mostrat "preocupació pel moment actual, ja que el sector primari i el turisme s'estan ressentint molt de les mesures que s'estan prenent". En aquest sentit, ha afegit que "el Pirineu i els municipis rurals necessitem que se'ns escolti i comprengui". Tots els candidats, justament, han demanat al cap de llista, Marc Solsona, que defensi aquestes especificitats del territori. "Al Pirineu sempre sembla que anem un pas enrere respecte al pla, i dos o tres respecte a la resta de Catalunya", ha reblat Lloret, que ha demanat als candidats que surtin elegits "un compromís ferm i solemne" amb les comarques del Pirineu.

Presentació a Puigcerdà

Pel que fa a la presentació de Puigcerdà, aquesta ha comptat amb la presència del cap de llista per Girona, Jaume Dulsat que, acompanyat de l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, han presentat els dos candidats de la comarca: l'alcalde de Prullans, Albert Maurell, que concorre per la circumscripció de Lleida, i el regidor de l'Ajuntament de Puigcerdà, Àlex Rúbio, que ho fa per Girona.