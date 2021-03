Un projecte educatiu apropa la dansa i la cultura del Pirineu a diverses escoles de l'Alt Urgell

La Seu d'UrgellUn nou projecte educatiu apropa la dansa i la cultura del Pirineu a diverses escoles de l'Alt Urgell. Es tracta de Dansa't, que ha iniciat recentment les seves primeres sessions a la Seu, concretament a l'escola Albert Vives. Aquest és un projecte creat per l'Escola Folk del Pirineu, està dissenyat per realitzar-se en l'horari lectiu de cada centre amb l'objectiu apropar aquest patrimoni pirinenc als centres escolars de la capital alturgellenca i de la ZER Urgellet.

Aquesta activitat, que està dirigida per Ivan Caro, educador social, músic i professor de gralla, dansa tradicional, flabiol i tamborí de l'Escola Folk del Pirineu d'Arsèguel, s'adreça als i les alumnes de cinquè de primària (10-11 anys), en coordinació amb els i les mestres de música i educació física, així com els seus tutors directes.

Dansa't fa servir la dansa com una eina per crear vincles entre els alumnes de l'escola i la resta de centres del territori. Les danses que es treballen són majoritàriament del Pirineu, però també n'hi ha alguna d'altres indrets. En les sessions d'aquest projecte es treballen tant danses col·lectives com en parella, així com cançons, jocs dansats i altres activitats per enfortir el grup. "Pretenem fer partícip a tot l'entorn educatiu de l'alumne", explica Ivan Caro.

A més a més de l'Escola Albert Vives en aquest curs també hi prendran part les escoles Pau Claris, la Valira, el col·legi La Salle i els centres de la ZER Urgellet. Val a dir que l'activitat s'organitza mantenint els grups bombolla i amb tores les mesures sanitàries recomanades.

Dia Pirineu

Quan sigui possible, es trobaran tots els centres educatius participants en el projecte Dansa't per ballar les danses apreses en una jornada de tancament amb el nom Dia Pirineu. En aquesta trobada els i les alumnes de les diferents escoles ballaran plegats, amb música en directe. Es crearà, conjuntament amb els i les mestres, un dossier pedagògic del projecte, amb la intenció que es pugi fer servir des de les escoles. Paral·lelament, es pretén també crear vincles amb escoles i entitats d'Occitània per a fer possibles intercanvis en un futur.

El projecte Dansa't l'organitza l'Escola Folk del Pirineu i compta amb la col·laboració de l'IDAPA, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, els Serveis Educatius de l'Alt Urgell-Cerdanya, i s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn de la Seu d'Urgell.

Prova pilot

Val a dir que en el passat curs escolar 2019-2020 es va realitzar un prova pilor del projecte Dansa't en algunes escoles de l'Alt Urgell i Cerdanya, amb més d'un centenar de participants. A causa de la pandèmia es va haver d'aturar els tallers i algunes de les sessions no es van poder dur a terme. Malgrat això, es va poder comprovar que aquest és un projecte engrescador pels alumnes i per les mateixes escoles. Els centres escolars que hi van participar l'any passat van ser ZER Baridà-Batllia, l'escola Pau Claris, l'escola La Valira i col·legi La Salle de la Seu d'Urgell.