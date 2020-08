El risc de rebrot a l'Alt Urgell segueix creixent i ja se situa en 668

La situació sanitària a l'Alt Urgell continua sent complicada degut als rebrots de covid-19 que s'han produït els últims dies. Segons les darreres dades ofertes pel Departament de Salut, el risc de rebrot se situa actualment en 668,63, la xifra més alta des que va començar la pandèmia i molt per sobre del llindar on començar el risc alt, establert en 100. Pel que fa a l a velocitat de reproducció de la malaltia, aquesta se situa en 3,88, quan l'ideal seria que no superés l'1.

Tal com ha donat a conèixer l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, fruit d'aquests rebrots actualment hi ha més de 400 persones aïllades en ser contactes de risc, 35 casos confirmats, també aïllats al seu domicili, i dues persones hospitalitzades. Per tot plegat, previsiblement aquest dijous l'Ajuntament anunciarà la suspensió de la Festa Major, que s'havia de celebrar a finals de mes.

Baixa el risc al Pallars Jussà

L'altra comarca de l'Alt Pirineu i Aran que està en situació de risc, tot i que amb uns nivells molt inferiors, és el Pallars Jussà, on el risc de rebrot va baixant i se situa en 116,35, quan 24 hores abans era de 160. A la resta de comarques de la regió sanitària la situació és força més tranquil·la i l'Aran, l'Alta Ribagorça, Cerdaya i el Pallars Sobirà presenten un risc entre moderat i molt baix. Al global de la demarcació el risc de rebrot se situa en 191,71. Pel que fa al nombre de nous positius, en les darreres 24 se n'han detectat nou més, de manera que la xifra global des de l'inici de la pandèmia s'enfila fins als 633. Actualment hi ha cinc persones hospitalitzades, una d'elles a l'UCI.