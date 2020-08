El risc de rebrot es dispara a l'Alt Urgell

La situació sanitària a l'Alt Urgell derivada de la pandèmia de covid-19 es complica. Segons les darreres dades ofertes per Salut, la comarca té actualment un risc de rebrot de 560, el més alt des que va començar la pandèmia -la segona xifra més alta es va donar el 27 de març i era de 550. Cal tenir en compte que fa poc més d'una setmana aquest risc es trobava per sota de 30, és a dir en un nivell força baix.

La situació preocupa i força a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i el seu alcalde, Jordi Fàbrega, ja ha deixat clar que "estem en un moment molt delicat de nous contagis". En aquest sentit, ha detallat que, amb dades d'aquest dimarts, a l'àrea del CAP de la Seu hi ha 31 pacients contagiats -aïllats a casa- i dos pacients ingressats a l'hospital. L'alcalde i president de la Fundació Sant Hospital indica que es tracta de "brots lligats a l'activitat social".

Per tot plegat, Fàbrega ha deixat clar que estan en contacte permanent amb el Departament de Salut per si cal prendre mesures més severes. També ha remarcat que si la situació no millora, "serà molt complicat" tirar endavant els actes previstos per la Festa Major, que hauria de començar el 28 d'agost.

A la resta de l'Alt Pirineu i Aran, l'altra comarca que presenta un risc alt de rebrot, tot i que amb uns nivells molt inferiors als de l'Alt Urgell, és el Pallars Jussà, on el risc de situa en 160. A la resta de comarques de la demarcació, el risc és baix o fins i tot pràcticament inexistent. Pel que fa al nombre de nous positius, en les darreres hores a tota la regió se n'han notificat nou, de manera que la xifra total des que va començar la pandèmia s'enfila ja fins als 624. En tota la demarcació hi ha tres persones hospitalitzades.