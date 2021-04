Romero pregunta al Govern com avança la investigació pel brot a la residència Fiella

TrempLa diputada pallaresa del PSC, Sílvia Romero, ha reclamat al Departament de Salut que "estableixi les mesures necessàries que evitin la repetició d'una situació tan tràgica com la viscuda a la Residència Fundació Fiella de Tremp", on un brot de covid-19 va acabar amb la vida d'una seixantena de residents. Per això, ha dit, "hem registrat un seguit de preguntes al Govern per tal que, d'una banda, informi sobre les investigacions en curs i, de l'altra, expliqui el propòsit del Departament sobre la gestió del centre".

Romero ha recordat que "el 19 de novembre es va notificar el positiu de covid-19 d'un dels treballadors de la residència, tot seguit es van revelar fins a 49 contagiats primer i més d'un centenar el dia 25. Van passar tres dies més fins que Salut va intervenir el centre, amb 150 persones afectades". Així doncs, ha dit, "van trigar fins a deu dies en intervenir i, malgrat han reiterat que no hi va haver cap reacció tardana, el cert és que el resultat ha acabat sent 61 defuncions. Tot plegat ha portat que la gestió estigui en mans de Sant Joan de Déu-Terres de Lleida i que la Fiscalia de Lleida obrís una investigació per determinar possibles delictes d'homicidi per imprudència i contra la seguretat".

La diputada socialista ha instat que "després de 5 mesos de l'esclat del brot de covid a la Residència de Tremp, és de justícia conèixer els resultats de les diferents investigacions i prendre les decisions corresponents". "Se'ls deu a les persones afectades i a les seves famílies", ha conclòs.