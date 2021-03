Sàmper es compromet a anunciar amb antelació les mesures restrictives que s'aplicaran per Setmana Santa

PuigcerdàEl conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat aquest divendres que el tipus de confinament que estarà vigent per Setmana Santa, al marge del tancament perimetral de Catalunya, s'anunciarà "una mica abans" perquè "la gent es pugui programar". De moment, ha reiterat que és un tema que encara no s'ha començat a estudiar al Procicat, ja que es vol observar com evoluciona la pandèmia en les pròximes setmanes. Tot plegat ho ha detallat des de Puigcerdà, on ha visitat les noves dependències de la policia local, que s'han instal·lat als baixos de l'antic hospital.

En declaracions als mitjans recollides per l'ACN, Sàmper ha destacat que ara per ara estan aplicant "mesures quirúrgiques" que tenen una setmana de durada i que l'objectiu és anar donant la informació sobre com quedarà el confinament de cara a la Setmana Santa en funció del resultat de les mesures que entren en vigor a partir de dilluns. "La voldrem donar, no dos dies abans, sinó una mica abans", ha assegurat el conseller, que ha recordat que el tancament perimetral de Catalunya continuarà vigent per aquelles dates.

Pel que fa a la policia local de Puigcerdà, el conseller ha explicat que el cos està a tres agents d'aconseguir la "paritat absoluta", situació que ha comparat amb la dels Mossos d'Esquadra on les dones representen el 21% del total d'efectius. Així, ha dit que espera que així pugui ser en un futur, tot llençant aquest repte a l'alcalde de la capital cerdana. El batlle, Albert Piñeira, l'ha recollit i n'ha afegit un altre vinculat a l'increment d'agents. Tots dos també han valorat positivament el fet que els dos comandaments de la policia local de Puigcerdà siguin dones.

Sàmper també ha destacat la col·laboració del cos amb els dels Mossos d'Esquadra i ha volgut posar com a exemple el model de comissaria de Banyoles, on les dependències de la policia local i la catalana ocupen el mateix edifici. En aquest sentit, ha assegurat que sota un comandament únic s'aconseguiria incrementar la seva eficàcia en un 30%. Mentrestant, l'alcalde de Puigcerdà ha reconegut que aquestes eren unes obres reivindicades i que ara s'aconsegueix comptar amb unes instal·lacions pròpies del segle XXI per un cos que està a punt de celebrar els seus 75 anys d'història.

Piñeira ha recordat que la posada en marxa de la nova oficina de la policia local permetrà poder començar enguany les obres de remodelació de l'edifici de l'ajuntament, que és on estaven fins ara les dependències policials. A més, ha volgut agrair l'ajuda de la Diputació de Girona per poder fer realitat el projecte. El president de l'ens provincial, Miguel Noguer, ha dit que l'entrada en funcionament d'aquesta seu no suposa només una millora en dependències sinó en "el servei de la policia local a Puigcerdà". Després d'inaugurar les noves dependències policials, Sàmper i la resta d'autoritats han fet un lliurament de reconeixements a entitats i persones que han col·laborat en la lluita contra el covid-19.