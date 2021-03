Sant Esteve de la Sarga tem una forta afluència a Mont-rebei tot i el risc d'esllavissades

Sant Esteve de la SargaL'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga ha demanat als visitants que aquests dies s'apropin al Pirineu i al Prepirineu que no intentin accedir al congost de Mont-rebei, almenys a través del seu accés, el de la Masieta. Ha recordat que el camí està tallat per l'important despreniment que va haver-hi la tardor passada i ha deixat clar que el risc de noves esllavissades de roca sobre el camí hi segueix sent. Tot i aquest tancament, l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, s'ha mostrat convençut que aquests dies de Setmana Santa hi haurà força gent que hi voldrà accedir i, de fet, ha indicat que "el primer cap de setmana que es va aixecar el confinament comarcal ja hi havia 30 cotxes aparcats al costat de la carretera", ja que l'aparcament de la Masieta -a través del qual es regula la gent que accedeix al congost- està tancat. Navarra ha deixat clar, però, que hi ha nombrosos cartells de perill i de prohibit el pas, de manera que "si algú passa, ho fa sota la seva responsabilitat, ja que no podem tenir un policia allà permanentment".

Navarra ha indicat que l'esllavissada de la tardor passada es va produir, per pocs metres, ja al terme municipal d'Àger, a la Noguera, "i sembla que l'Ajuntament té intenció de netejar-ho i obrir". La part de Sant Esteve, però, ha insistit que no l'obriran fins que no estigui definit el Pla d'usos de Mont-rebei i estigui clar qui assumeix la responsabilitat en cas d'accident, ja que "tenim un estudi geològic que ens diu que allà hi ha risc de caiguda de pedres". Un pla d'usos que no es preveu que estigui enllestit fins l'estiu o més enllà, de manera que Navarra es pregunta qui assumirà les responsabilitats en aquest període d'impàs, si es reobre el camí.

"Nosaltres volem que s'obri el més aviat possible, perquè dona molta vida al territori, però com a ajuntament petit que som no podem assumir la responsabilitat de les 100.000 persones que passen anualment per allà", ha insistit Navarra. Per tot plegat, insisteix en la necessitat de trobar una solució a través d'aquest pla d'usos, que es redactarà des de la comissió que s'ha creat recentment per gestionar Mont-rebei, on hi són presents els ajuntaments catalans i aragonesos afectats així com les Diputacions de Lleida i Osca. "La impressió és molt bona, perquè hem d'anar tots junts perquè es pugui gestionar amb les mateixes normes a una banda i a l'altra i la situació es pugui arreglar", ha conclòs Navarra.