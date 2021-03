Creen una comissió per regular els usos del congost de Mont-rebei

Sant Esteve de la SargaLa Comissió de Seguiment del Congost de Mont-rebei ha quedat constituïda aquest divendres a la Diputació d'Osca en una primera reunió de treball amb l'empresa adjudicatària dels treballs de redacció del futur Pla d'Usos per establir una estratègia d'actuació i gestió integral de l'entorn de l'embassament de Canelles i del congost de Mont-rebei. La Comissió la conformen el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el seu homònim d'Osca, Miguel Gracia; l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga i president del Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà, Jordi Navarra; l'alcalde de Bonansa i president de la comarca de la Ribagorça, Marcel Iglesias; el director general d'Ordenació del Territori del Govern aragonès, José Manuel Salvador Minguillón, i el cap de la secció de Biodiversitat i Medi Natural de Lleida de la Generalitat, Xavier Marco. A més, també hi han assistit el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, i la directora dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida, Dolors Tella.

El president Joan Talarn ha destacat que el congost és un valor econòmic comú d'ambdues comunitats que ha de poder continuar sent-ho i que el Pla d'Usos permetrà regular les solucions als problemes de seguretat i massificació dels últims temps. El president de la Diputació d'Osca, Miguel García, ha ressaltat la complicitat i el consens amb tots els municipis del territori per poder avançar en la millora de la gestió de la zona.

L'empresa adjudicatària, després del procés de licitació i contractació efectuat per la Diputació d'Osca, és Prames, SA, una empresa fundada el 1989 a Saragossa i especialitzada en la redacció de projectes vinculats a l'entorn de la muntanya i el senderisme, serveis cartogràfics, restauració i senyalització de camins de muntanya, així com construcció de refugis.

Aquest Pla d'Usos integral de l'entorn de l'embassament de Canelles i del congost de Mont-rebei és fruit de la col·laboració entre les diputacions de Lleida i Osca, formalitzat al mes d'agost de 2020, amb l'objectiu de fixar les línies generals d'actuació en la zona i establir una pauta per a la promoció i posada en valor d'aquest espai natural a través del turisme com a motor econòmic del territori, minimitzant el risc per a les persones donat l'estat geològic de la zona, tal com han explicat des de la Diputació de Lleida.

El Pla d'Usos que ha de redactar Prames, SA, a més de regular els usos turístics de l'entorn i la làmina d'aigua, contempla la realització d'un estudi geològic de les roques, especialment de les zones on estan ubicats els passos de persones, per tal de determinar els riscos d'allaus i proposar diferents mesures correctores que minimitzin els riscos per a les persones.