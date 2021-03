El sector turístic pirinenc confia fregar el ple per Setmana Santa

El sector turístic pirinenc confia en la Setmana Santa per tancar amb una mica d'alegria la temporada d'hivern més complicada de les últimes dècades a causa de la pandèmia. Els hotelers confien assolir xifres d'ocupació d'entre el 85 i el 90%, tal com ha explicat a l'Ara Pirineus el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, l'hoteler aneuenc Josep Castellarnau. "Després de molt de temps aturats, des que es va anunciar el desconfinament comarcal ha estat un degoteig de reserves i trucades i estem contents perquè per fi podrem treballar, que és el que volíem", ha indicat.

Així, Castellarnau ha indicat que "algun establiment petit segurament arribarà al 100% d'ocupació els dies forts de Setmana Santa, però en conjunt calculem que fregarem aquest 90%, que creiem que és una bona xifra". El representant dels hotelers ha remarcat que "al Pirineu oferim molt espai verd, molta muntanya, natura, tranquil·litat, senderisme i espai on la gent pot descansar", i creu que això ajuda en uns temps de pandèmia com els actuals.

A banda, ha remarcat el fet que les estacions d'esquí encara estan obertes, fet que pot suposar un atractiu per als practicants que enguany han pogut esquiar ben poc arran de les restriccions. Un atractiu, ha afegit, que en el cas del Pallars se suma a l'inici de la temporada d'esports d'aventura i a les activitats als parcs natural i nacional que hi ha a la zona.

En relació al fet que el turisme català no pugui accedir a Andorra per les limitacions establertes, Castellarnau ha indicat que no creu que això repercuteixi en més reserves al Pirineu català, almenys al més occidental. Ha assenyalat que es tracta de públics diferents i ha deixat clar que com a sector turístic no s'alegren dels perjudicis que puguin tenir els companys d'altres territoris encara que això els pogués beneficiar.

Pel que fa al turisme rural, des de l'Associació de Cases de Turisme Rural de Lleida han indicat que un 50% dels establiments es veuran afectats per la limitació de grups bombolla, atès que moltes cases tenen capacitat per acollir fins a 15 persones i ara es veuran limitades a només 6. Així, tot i que el nivell d'ocupació rondarà el 95% molts dies, i la plena ocupació del Dijous Sant al Dilluns de Pasqua, el nombre de turistes que acolliran i les pernoctacions que s'hi faran seran inferiors a la capacitat total de l'oferta.

Pel que fa als càmpings, la previsió és de plena ocupació a les places de bungalous des del Dijous Sant fins al Dilluns de Pasqua i d'un 75% els altres dies de la setmana. Quant a les places d'acampada, es preveu que estaran al voltant d'un 75% de mitjana durant els dies festius de Setmana Santa, sempre que la climatologia acompanyi, i en percentatges molt inferiors els dies anteriors als festius. Per la seva banda, les places d'apartaments turístics registraran una ocupació alta, principalment entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua, i així mateix les segones residències, que tindran un alt nivell d'ocupació en aquestes dates.

Tot plegat són dades ofertes pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, i la seva vicepresidenta, Rosa Pujol, ha destacat l'àmplia oferta d'activitats que es poden fer en aquestes dates al territori, amb la recta final de la temporada d'esquí i l'inici dels esports d'aventura com a principals reclams. En aquest sentit, confia que el fet que es pugui sortir de la comarca es notarà en l'ocupació turística com també en la contractació de serveis turístics. En aquest sentit, Pujol ha reiterat la necessitat de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i respectar els desplaçaments dels grups bombolla autoritzats per evitar la propagació del virus i poder continuar l'activitat sense noves limitacions de mobilitat.