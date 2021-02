Cerdanya passa a ser la comarca amb el risc de rebrot més baix de Catalunya

PuigcerdàCerdanya ha passat en poques setmanes de ser una de les comarques de Catalunya amb un risc més elevat (els dies previs al confinament perimetral va fregar els 4.500 punts) a ser la que té el valor més baix del país, ja que actualment el risc de rebrot se situa en 76 punts. Això fa que la comarca estigui en situació de risc moderat, ja que el risc alt es considera que comença a partir de 100. Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), aquesta també és força baixa i se situa en 0,41. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si està per sota vol dir que està en retrocés.

Aquests darrers dos indicadors han baixat respecte a divendres, quan el risc era de 243 punts i l'Rt se situava en 0,82. Tot i això, cal no oblidar que en comarques poc poblades, la detecció de pocs casos fa pujar molt ràpidament indicadors com el risc o l'Rt i després, quan s'acumulen diversos dies sense noves deteccions, tornen a baixar molt ràpidament. Pel que fa al nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, actualment n'hi ha 3, la mateixa xifra que divendres.

On la situació hospitalària continua sent més delicada és a l'Aran, on ja són 15 els pacients ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran, dos més que divendres. El Conselh Generau d'Aran també ha confirmat la detecció de 8 nous positius les últimes 24 hores. El risc, però, segueix baixant, i si divendres se situava en 1.114, ara està a 938 punts. L'Rt també ha baixat, de 0,66 a 0,61.

La situació empitjora a l'Alta Ribagorça, on la detecció de pocs casos ha fet pujar ràpidament el risc -de 57 a 314- i l'Rt -de 0,28 a 1,57-. Al Pallars Jussà, mentrestant, el risc ha passat des de divendres de 193 a 322 i l'Rt ha crescut de 2,14 a 2,80. Segons Salut, una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.

Al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell, per contra, la situació millora. En el primer cas, el risc baixa de 612 a 498 i l'Rt passa de 3,05 a 1,65, mentre que es manté una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19. A l'Alt Urgell, el risc baixa de 258 a 197 i l'Rt cau de 0,67 a 0,61. Al Sant Hospital de la Seu d'Urgell s'hi mantenen 4 persones ingressades per covid-19, igual que divendres.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 328 a 268 i l'Rt caigui de 0,71 a 0,65. Des de divendres s'han detectat 54 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 4.940 casos. Des de divendres s'han administrat 9 primeres dosis més de la vacuna (fent pujar el total fins a 2.099) i 213 segones dosis (1.730 en total al conjunt de la regió sanitària).