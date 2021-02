Les famílies de la Vall de Boí tornen a portar els fills a l'escola

BarrueraLes famílies de la Vall de Boí que protestaven per la presència d'un professor han tornat a portar els fills a l'escola aquest dilluns. Recordem que després de les vacances de Nadal els 25 nens i nenes d'infantil de l'escola de la Vall de Boí, a Barruera, no es van incorporar a les classes. Les famílies van optar per aquesta mesura com a protesta per la reincorporació d'un docent. Tot i no haver trobat cap "solució satisfactòria" al conflicte aquest dilluns han portat els nens al centre per tal de reprendre l'activitat lectiva.

Els pares i mares han manifestat a l'ACN que en cap moment han dubtat de la professionalitat i confiança de la resta de docents del centre. També han assegurat que continuaran buscant vies per trobar una solució convincent pel futur de les seves filles i fills.

De fet, els alumnes de l'escola de la Vall de Boí ja van començar el curs escolar actual més tard que la resta d'alumnes del país. I és que, malgrat que el centre va obrir les portes amb normalitat, alguns pares i mares no van portar els seus fills a l'escola fins al cap de dos dies, quan van saber que el docent havia agafat la baixa.

Ja llavors, les famílies van demanar a Educació que canviés el professor, però el Departament només va oferir la contractació d'un supervisor. L'AMPA va sol·licitar la substitució del docent per "falta de confiança" i "problemes de convivència" viscuts el curs 2013-2014, sense que hagin transcendit més detalls sobre les causes d'aquest rebuig. En aquell moment el departament va assignar a una professora de reforç perquè li supervisés la feina de prop, mesures que al setembre van reclamar de nou. Així mateix, l'AMPA va explicar que centres de Sort, la Vall Fosca o Tremp també van tenir "problemes" amb aquest docent que van marcar, ja aleshores, l'inici del curs escolar amb protestes similars.

Els pares també van recordar que l'any 2017 Educació va expulsar el professor de la borsa d'interins durant dos anys considerant que hi havia una "evidència de falta de competències professionals". Tot i això, el mateix conseller Bargalló va recordar a principi de curs que una sentència judicial els obligava a readmetre'l.