A judici un jove acusat d'abusar de dos nens de 7 anys a Prats i Sansor quan era menor d'edat

Prats i SansorEl Jutjat de Menors ha decidit enviar a judici un jove de 27 anys acusat d'abusar sexualment de dos nens de 7 anys a Prats i Sansor (Cerdanya) quan era menor d'edat. La vista oral tindrà lloc dijous vinent, segons ha avançat 'Segre' i ha pogut confirmar l'ACN de fonts judicials. Els fets haurien tingut lloc entre els anys 2008 i 2011 però es jutjaran ara, un cop les víctimes han complert la majoria d'edat i han pogut interposar la denúncia. Segons es relata a l'escrit de la Fiscalia, el noi aprofitava que els nens anaven a jugar a casa seva per cometre els abusos un cop es quedaven sols. El Ministeri Públic demana una condemna de dos anys i mig d'internament en règim tancat, a més de tres anys i onze mesos de llibertat vigilada.

Per la seva banda, l'acusació particular sol·licita sis anys d'internament per cadascun dels presumptes abusos, deu anys de llibertat vigilada i una indemnització pels danys que han patit les víctimes. A més, en cas de ser condemnat, volen que sigui inhabilitat per exercir professions en les quals tingui contacte amb menors. De fet, l'investigat ja havia estat en presó preventiva per una altra denúncia d'abusos a menors al Vendrell al 2019, quan exercia de monitor.