L'Alt Urgell registra un terratrèmol de 3,3 graus amb diverses rèpliques de magnitud inferior

CavaL'Alt Urgell ha registrat el matí d'aquest dissabte un terratrèmol de 3,3 graus, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme, que s'ha registrat cap a les 11.32 hores, ha estat "àmpliament percebut" a la zona i no ha causat danys. Segons la informació de l'ICGC recollida per l'ACN, l'epicentre s'ha situat a prop del municipi de Cava, on també s'han enregistrat vàries rèpliques posteriors de magnitud inferior, entre elles una de 2,9 graus.