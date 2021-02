El Pallars Jussà anima als seus habitants a redescobrir el territori aprofitant el confinament comarcal

TrempEl Consell Comarcal del Pallars Jussà ha posat en marxa la campanya audiovisual "Impulsa el Pallars!" adreçada als mateixos pallaresos perquè gaudeixin de l'oferta turística que els ofereix el Pallars Jussà aprofitant el confinament comarcal. Tal com han explicat des de l'ens comarcal, la idea d'aquesta iniciativa va néixer a la darrera trobada de la Taula de Turisme del Pallars Jussà celebrada al desembre, formada per empreses del sector i el Consell Comarcal, on es va apostar d'una banda per "reforçar el missatge dels valors turístics lligats a la qualitat, l'autenticitat i la sostenibilitat que transmet el Pallars Jussà" i d'una altra, donada la situació actual de restriccions en la mobilitat, per potenciar encara més el turisme de proximitat.

Des del Consell Comarcal recorden que allotjaments, restaurants i activitats "necessiten més que mai la implicació dels pallaresos per a poder continuar oferint experiències autèntiques i de qualitat, que ajuden a gaudir amb tots els sentits de la natura, els paisatges i els productes de casa". Es tracta, afegeixen, "d'una aposta per tornar a valorar el que tenim a prop, revisitar els paisatges i participar en les activitats que estan a l'abast".

L'audiovisual que ja s'ha començat a difondre a les xarxes, elaborat per un productor local durant el mes de gener, inclou imatges d'algunes de les experiències turístiques que es poden realitzar al territori durant tot l'any, i algunes específiques d'hivern com poden ser les activitats de neu.

El potencial de la comarca com a destinació turística atractiva, indiquen des del Consell, "va lligat també amb les xifres de visitants que fins a l'inici de la pandèmia cada any anaven augmentant". Aquestes dades, facilitades mitjançant l'impost en estades i activitats turístiques que va implementar la Generalitat a finals del 2012, permet veure l'evolució del nombre de pernoctacions al Pallars Jussà, el qual ha incrementat des del 2013.

La permanent de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, integrada pel president Josep Maria Mullol i els vicepresidents Antoni Flores i Martí Cardona, han visualitzat i validat el missatge que transmet l'audiovisual, donant el tret de sortida a la seva difusió a través de les xarxes de turisme del Pallars Jussà i coincidint amb la recent obertura de la mobilitat dins la comarca.