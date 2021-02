Pyrénées comença a seleccionar personal a la Seu per al nou centre comercial de Sant Julià de Lòria

El grup empresarial andorrà Pyrénées ja ha engegat el procés per incorporar personal per al centre comercial que començarà a gestionar pròximament a Sant Julià de Lòria, a l'antic Punt de Trobada. Un dels punts on es farà recerca de personal serà a l'Alt Urgell i justament la setmana del 15 al 19 de febrer tothom que estigui interessat a treballar al centre comercial podrà entregar el seu currículum al Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu i Aran (CETAP), ubicat a la tercera planta de l'edifici de les Monges, a la Seu d'Urgell. A banda de recollir els currículums, l'empresa aprofitarà aquests dies per conèixer els candidats.

Totes aquelles persones interessades a entregar el seu currículum es poden inscriure a través d'aquest enllaç . Un cop inscrites, se'ls enviarà el dia i l'hora de la convocatòria al CETAP. Tal com han explicat des de l'empresa, els perfils que es busquen són diversos, com ara personal per a logística, alimentació, vendes o atenció al client, entre altres. Cal recordar que per a ser candidat o candidata cal tenir 18 anys complerts i no estar en cap situació d'incompatibilitat amb l'obtenció del permís de treball a Andorra.