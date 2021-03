Sort allarga una setmana les restriccions perquè no han millorat les dades epidemiològiques

SortL'Ajuntament de Sort ha decidit allargar una setmana més, fins al 6 d'abril, les mesures restrictives a la localitat perquè no han millorat les dades epidemiològiques del covid-19. El risc de rebrot ha registrat un increment considerable i se situa en 3.110 punts, mentre que la taxa de transmissió és de 2,86. Així, les instal·lacions municipals seguiran tancades, per tal de reduir el màxim les oportunitats de contagi per contactes socials. L'Ajuntament també manté tancats els parcs infantils i àrees de jocs i ha suspès tots els actes organitzats des del consistori, per evitar mobilitat i reunions en llocs públics que no siguin estrictament necessaris. A l'Hospital Comarcal del Pallars hi ha set ingressats per la covid-19, dos semicrítics.

De fet, el Pallars Sobirà és la comarca catalana amb un risc de rebrot més alt de tot Catalunya superant els 2.300 punts. Davant d'aquest situació, l'Ajuntament de Sort fa una crida a "la responsabilitat ciutadana" i demana "l'estricte compliment d'aïllament domiciliari", tal com determina Salut.