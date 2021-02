Tres dels deu joves migrants que participen en el projecte AVENIR al Pallars Jussà troben feina

TrempEl projecte AVENIR compleix aquest mes de febrer un any des que es va presentar com una iniciativa pionera per fomentar l'acollida i inclusió de joves emigrats sols al Pallars Jussà. Un total de deu joves viuen en tres pisos al centre de Tremp i compten amb un equip de tutors. Els primers resultats del projecte, que combina la part educativa i social amb la formativa i laboral, ja es comencen a visibilitzar i tres dels joves ja han aconseguit contracte laboral, dos estudien a l'institut de Tremp i cinc s'han format al programa Reintegra. Malgrat el covid-19, alguns d'ells ja han pogut començar les pràctiques a empreses de la zona. L'Ahmed Chabou ja fa pràctiques d'electricista i el Zaid Mellal confia poder-ho fer molt aviat.

L'Ahmed Chabou, té divuit anys i fa poques setmanes que ha començat les pràctiques amb una empresa d'electricitat de Tremp. L'objectiu de l'Ahmed és poder aprendre i acabar treballant d'electricista. Viu a pocs metres de la feina amb dos joves més i ha explicat que la convivència és molt bona. Aquest jove marroquí ha explicat que solament vol seguir aprenent per poder tenir una feina estable en un futur.

El Zaid Mellal, viu en un pis diferent del Chabou amb quatre companys. Zaid ha fet la formació amb el projecte Reintegra i aviat iniciarà les pràctiques. Zaid ha explicat que li hagués agradat poder haver començat ja les pràctiques, però el covid-19 ho ha retardat. Igual que el Chabou les vol fer d'electricitat i poder-se dedicar a aquest ofici, que ja va conèixer al Marroc de la mà del seu pare. Mentre espera que li truquin per fer les pràctiques se seguirà formant i està il·lusionat en poder fer un curs de perruqueria.

El Zaid té força amics fora dels companys emigrats. Ha participat en diferents activitats culturals i esportives de Tremp i actualment juga a l'equip de futbol de la localitat. Pel Zaid és una bona manera d'integrar-se al poble i conèixer la seva gent. Aquest jove va arribar a Tremp procedent de Lleida i a la capital pallaresa ha trobat la tranquil·litat que no va trobar a la capital del Segrià. El seu objectiu és poder acabar trobant feina i arrelar-se al Pallars Jussà.

El projecte AVENIR té tres anys de durada i permet impulsar l'Estratègia catalana d'acollida i inclusió d'infants i joves migrats sols, a similitud dels programes de formació i inserció que França desenvolupa a la regió dels Pirineus per aquest col·lectiu.

La iniciativa prioritza i se centra a oferir als joves una sortida formativa i professional adaptada a les necessitats específiques del territori. L'objectiu és que acabin desenvolupant una activitat professional que els permeti quedar-se a viure al Pallars i d'aquesta manera contribuir, també, a fixar població en una de les comarques més envellides de Catalunya.