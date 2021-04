El Tren dels Llacs comença la temporada amb l'esperança de poder mantenir tots els viatges previstos

La Pobla de SegurEl Tren dels Llacs ha estrenat amb normalitat la nova temporada aquest dissabte després que la via entre Balaguer i la Pobla de Segur, que va quedar afectada per una esllavissada el 12 de març, finalment s'hagi pogut obrir aquesta setmana. El primer trajecte ha tingut una ocupació de 80 passatgers de les 280 places disponibles -60 han pujat a Lleida i 20 a Balaguer- i el servei de FGC circularà tots els dissabtes fins al 30 d'octubre. En total seran 29 circulacions: 25 del Tren Històric i 4 del Tren Panoràmic durant els mesos d'estiu de més calor. Durant el trajecte de 89 quilòmetres entre la plana i el Prepirineu, el tren passa per 40 túnels i 75 ponts. Com a novetat, el Tren dels Llacs estrena un nou lloc web on, entre altres, es pot comprar els bitllets de forma anticipada.

Entre els passatgers, n'hi ha que estan passant uns dies de Setmana Santa a Lleida, mentre d'altres, com la Rosa Maria Salmerón i el seu marit, han vingut expressament de Cornellà de Llobregat per fer el trajecte. Entre els motius, destaquen el paisatge i el fet que és un ferrocarril històric. "Tinc molts bons records de quan vaig anar a la mili amb un tren d'aquests i de quan em van portar de Sevilla a Barcelona amb un tren així i espero gaudir-ho bastant", ha explicat a l'ACN Eugenio Romero.

Per la seva banda, el Joan Francesc Megías i la seva dona estan passant quatre dies a Lleida amb una altra parella d'amics i, a més de visitar els llocs emblemàtics de la ciutat, aquests veïns de Sant Boi de Llobregat també s'han animat a pujar al Tren dels Llacs perquè els hi havia arribat que era un "viatge maco i que podia estar bé".

Un altre dels passatgers ha estat el Pol Garcia, que a banda del viatge amb tren, també aprofitarà que està a Lleida per conèixer la ciutat "abans que ens tanquin", ha indicat. "Tinc un amic que ja hi havia estat i també vaig veure la publicitat a Instagram quan tot just s'obria", ha explicat aquest veí de Barcelona.

La principal novetat d'aquesta temporada és la possada en marxa d'un nou lloc web que incorpora el servei de venda anticipada de bitllets i que permet als usuaris assegurar-se la disponibilitat del trajecte el dia que volen fer el viatge. A banda d'això, es mantenen les mesures de protecció per fer front al covid-19. Així, s'han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic, s'han senyalitzat les mesures anticovid i s'ha reforçat el servei de neteja i desinfecció de les instal·lacions, a banda de l'ús obligatori de mascareta en tot moment.

El Tren dels Llacs ofereix enguany un total de 29 circulacions, 19 més respecte l'edició passada que es va haver d'adaptar a la pandèmia. El trajecte es farà tots els dissabtes fins al 30 d'octubre i, en total, el Tren Històric farà 25 circulacions, entre el 3 d'abril i el 17 de juliol i des del 21 d'agost fins al 30 d'octubre, i el Tren Panoràmic en farà 4, els dies 24 i 31 de juliol i 7 i 14 d'agost, coincidint amb els mesos de més calor.

El gran atractiu d'aquest servei turístic de FGC és el paisatge natural que els passatgers poden observar des de les finestres dels seus vagons i que va des de la plana de Lleida fins al Prepirineu, passant entre muntanyes, ponts, túnels i embassaments. En concret, el viatge transcorre per la dreta del riu Segre des de Lleida fins a Balaguer, per una via única en un itinerari planer fins a arribar a les primeres muralles muntanyoses de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa (Noguera).

Després, el tren s'incorpora a la zona de la conca del riu Noguera Pallaresa, on passa entre els embassaments de Terradets i Sant Antoni i serralades com el Montsec fins arribar a la Pobla de Segur, la seva darrera destinació. Entre els 89 quilòmetres que separen l'estació de sortida i la d'arribada, el comboi travessa 40 túnels i 75 ponts.

Tot això, a bord d'un autèntic ferrocarril dels anys 60 format per dues locomotores dièsel dels models 10817 i 10820 construïdes l'any 1968, conegudes també com a "ye-yes". El material remolcat està format per quatre cotxes d'època de la sèrie 6000. El Tren dels Llacs es va posar en marxa el 2009 amb l'objectiu de convertir-se en un referent que contribueixi a la dinamització econòmica de les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà. La posada en funcionament d'aquest servei turístic és impulsada i finançada conjuntament per FGC, la Diputació de Lleida i l'ATM de l'Àrea de Lleida.

L'any passat, el covid-19 no va permetre iniciar els trajectes fins a l'agost i va obligar a suspendre el darrer, l'últim cap de setmana d'octubre. L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha mostrat l'espreança que enguany es pugui mantenir en servei tots els dies previstos, ja que ha assegurat que "és un gran atractiu" i té un impacte econòmic molt positiu per a la localitat.