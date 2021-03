Un tren de la línia de la Pobla topa amb una esllavissada de roques sense provocar ferits

La Pobla de SegurUn tren de la línia Lleida – La Pobla de Segur ha topat aquest divendres poc després de les sis del matí contra una esllavissada de roques que havia caigut al mig de la via. El xoc no ha provocat ferits i en aquell moment només hi havia al tren el maquinista i un passatger, tal com informa l'ACN. Els fets han passat entre les estacions de Santa Linya i Àger, a la Noguera, en un punt protegit amb malles, per la qual cosa, segons fonts de FGC, el despreniment pot haver sigut conseqüència d'un moviment de la muntanya. Enginyers i tècnics s'han desplaçat al lloc per analitzar la situació, veure com es pot retirar el comboi i traslladar-lo a Lleida, al Pla de Vilanoveta, per ser reparat. Mentrestant es dóna servei alternatiu per carretera.

Segons FGC encara és aviat per fer un calendari sobre el restabliment del servei ferroviari fins a la Pobla de Segur, ja que caldrà retirar les pedres que envaeixen les vies i posteriorment fer un anàlisi i estudi del talús on ha tingut lloc l'esllavissada per tal de protegir-lo i evitar nous despreniments en un futur.