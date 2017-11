ANC i Òmnium criden a seguir "tossudament alçats fins que torni la democràcia"

Després de la concentració a les 12.00 h, l'ANC i Òmnium han animat els manifestants a acudir en massa a la plaça de la Seu, al davant de la catedral de Barcelona. L'acte, convocat a les 18.00 h, ha comptat amb la presència de 25.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.

"Serem un poble de pau que seguirà tossudament alçat fins que tornem a la democràcia", ha dit Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural. "Avui Catalunya ha tornat a viure una jornada històrica per enviar un missatge a l'estat espanyol", ha afegit, i també ha reclamat de nou "que s'aturi el 155 i la repressió"."Alguns ens deien que no era dia de vagues i aturades. Davant l'empresonament, però, aquest poble s'atura", ha sentenciat.

Per la seva banda, Agustí Alcoberro, vicepresident de l'ANC, ha dit que "Catalunya avui ha enviat un missatge molt potent al món. Aquest és un poble que no es doblega, és un poble disposat a arribar fins al final per aconseguir la llibertat i la República".

Finalment, Alcoberro ha anticipat que pel pròxim 11 de novembre l'ANC té contractats "més de 500 autocars" per mobilitzar els manifestants des de diferents punts del territori fins a Barcelona, on està previst que a les 17.00 h hi hagi una concentració massiva que recordi "un nou 11-S".