Ábalos carrega contra la família Franco per l'exhumació: "Com pot sentir-se orgullosa d'aquesta herència?"

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha carregat durament contra la família de Francisco Franco per mantenir obert el debat de l'exhumació del dictador en un acte reivindicatiu a favor de les víctimes del franquisme al cementiri de Paterna (València). Ábalos els ha demanat "humilitat", després de "tants anys d'arrogància, imposició i eliminació del discrepant". "Per ells mateixos i, ja que tant els agrada la pàtria, per estima a la pàtria", ha afegit el ministre en la seva intervenció al costat del mur on es calcula que van afusellar més de 2.000 persones. També hi han participat la secretària general provincial del PSOE, Mercedes Caballero, i l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.

Ábalos ha recordat les víctimes del franquisme i ha subratllat que des del PSOE sempre han reivindicat "la memòria i el testimoni de tantes persones que van patir la privació de llibertat". En aquest sentit, ha lamentat que a Espanya continuï el debat sobre l'exhumació de les restes del dictador, un fet que en un altre país seria "impensable". "S'ho han plantejat algun cop a Alemanya? I a Itàlia?", ha afegit. Ábalos, que ha insistit en la necessitat de "la veritat, la reparació i la justícia", ha lamentat que la Fundación Francisco Franco pugui reivindicar "no sé quin dret democràtic", ells que "van trepitjar la democràcia". "Com pot permetre's la família Franco sentir-se orgullosa d'aquesta herència?", s'ha preguntat.

"Alguns diuen que era un general, però no només era un general, perquè n'hi ha de bons, n'hi ha de delinqüents i n'hi ha d'assassins com aquest", ha subratllat per reprovar que s'intenti "homologar" la figura de Franco amb la d'"un cap d'estat". "No integrem com a normal allò reprotxable, execrable i condemnable", ha afegit.