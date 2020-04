Ábalos: "No ens desanima la resposta del PP als nous Pactes de la Moncloa"

La Moncloa no tira la tovallola. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha insistit al PP que "reconsideri" la seva fredor a participar d'uns nous pactes d'Estat, semblants als Pactes de la Moncloa rubricats el 1977, per sortir de la crisi del coronavirus amb una mínima entesa a banda i banda de l'arc parlamentari del Congrés dels Diputats. "No ens desanima la resposta de Pablo Casado", ha sostingut el ministre en una roda de premsa on, a més, s'ha mostrat optimista, tot aclarint que, en opinió del govern, els populars tampoc s'hi han negat en rodó: "és una actitud a mitges, segons el dia".

Ábalos ha llançat un missatge directament dirigit al president del PP: "Hem d'apel·lar a la seva coherència, a la seva capacitat de lideratge i al seu patriotisme". "No s'entén que un partit que va proposar cinc pactes d'estat abans de les eleccions, ara, en aquesta situació crítica, ni ho intenti", s'ha lamentat Ábalos. El socialista ha seguit obrint la porta del pacte a qui "vulgui treballar en clau de reconstrucció nacional", i ha situat com a requisits "necessaris" que les formacions que vulguin sumar-se a l'aliança comparteixin alguns elements amb el govern: "la consciència de país, la unitat territorial i el compromís democràtic".

Això sí, davant l'allau de preguntes dels periodistes, Ábalos ha hagut de reconèixer que fins ara "ningú ha dit que sí" a la proposta del president espanyol, Pedro Sánchez, excepte Unides Podem, que, segons ha destacat, "estan al govern i és normal" que hi donin suport.

El ministre també ha criticat el PP arrel del paquet de mesures econòmiques que proposen per sortir de la crisi. Ábalos no entén que els populars demanin més despesa i menys ingressos (proposen una reducció d'impostos) i "no s'immutin". "Els diners han de sortir d'algun lloc", ha mantingut.

Un Ábalos que també ha defensat la transparència del govern espanyol: "Estem en contacte permanent amb les comunitats autònomes per subministrar dades. Fem una videoconferència amb els president autonòmics cada cap de setmana i dues rodes de premsa diàries. Som els primers interessats en la transparència i la gestió de les dades, que és un deure democràtic", ha exposat en roda de premsa.

Creació d'una reserva estratègica industrial

Per la seva banda, la ministra d'Indústria i Comerç, Reyes Maroto, ha anunciat que treballen amb el sector industrial per crear una "reserva estratègica" de certs sectors essencials, com el sanitari. "Estem en contacte amb empreses perquè facin inversions", ha sostingut la ministra, que ha explicat que "hi haurà temps a l'horitzó per tenir demanda d'aquests productes".

Maroto també ha defensat que, un cop se surti de la crisi pel coronavirus, es reactivi primer el turisme interior, dins d'Espanya. "Serà el primer en recuperar-se", ha afirmat en roda de premsa. Per això, s'ha mostrat partidària d'elaborar una campanya que "visibilitzi la seguretat de les destinacions turístiques". Maroto ha explicat que treballen per disposar d'una oferta turística "adaptada al dia a dia posterior a la crisi, que encara haurem de monitoritzar".

Per últim, la ministra no ha descartat intervenir el preu de les mascaretes, igual que es va fer amb el sector funerari, per evitar especulació amb els preus per l'augment sobtat de la demanda.