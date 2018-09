Ábalos acusa l'independentisme de donar "combustible" a l'extrema dreta

El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigit als independentistes que deixin "d'enredar tota una comunitat" cap a una independència que és "inviable" i ha avisat que estan donant "combustible" per a l'extrema dreta. Ábalos ha intervingut en un acte amb militants a l'Hospitalet de Llobregat, juntament amb l'alcaldessa d'aquesta localitat, Núria Marín, i el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa.

El ministre ha defensat que els sobiranistes tenen "dret a pensar i predicar" la independència, però "no a enredar tota una comunitat cap a la ruptura", ja que "encara que poguessin ser majoria, que no ho són, no podrien trencar un país així", ha considerat. En aquest sentit, ha remarcat que la independència és "inviable" i que no hi ha "més punt de trobada que l'autogovern català", alhora que ha remarcat que el Govern, tot i que vol insistir en el diàleg, "no serà feble a l'hora d'aplicar la llei i de enfrontar-se a qualsevol abús".

Ábalos ha advertit al moviment sobiranista que "ha donat ales als que no volen l'autogovern", ja que, al seu parer, ha proporcionat "combustible perquè l'extrema dreta torni a aparèixer". Així, ha destacat que, després del primer aniversari dels plens de Parlament del 6 i 7 de setembre del 2017, encara hi ha qui "no en vol aprendre". El ministre ha insistit que la independència és "inviable" encara que el sobiranisme superés el 50% dels vots, cosa que no ha passat en els últims comicis electorals.

En aquest sentit, ha subratllat que el sobiranisme, en cas de ser majoritari, no podria "imposar a la resta" la independència, tot i que els contraris fossin un 48%, una part de la població que, ha incidit, "no podria ser expulsada". En contrast, ha posat com a exemple l'Hospitalet, una ciutat amb "persones que van venir de tot arreu" i que s'ha construït, ha dit, "no expulsant, sinó acollint". El ministre no només ha abocat crítiques al sobiranisme, sinó també a Ciutadans, formació a la qual ha acusat de "posar la pressió a Catalunya per obtenir vots a la resta d'Espanya", cosa que ha avisat que "no és bo per a la convivència".

Crítiques a Ciutadans

Després de la ruptura del pacte a Andalusia, el ministre de Foment també ha criticat la "moralitat" de Ciutadans, quan mesos abans es "va retratar" donant suport en solitari a Mariano Rajoy, i ha assegurat que la formació taronja té "animadversió" als socialistes.

Per la seva banda, Salvador Illa ha assenyalat que en cent dies de govern de Pedro Sánchez "s'ha demostrat que una Espanya diferent a la del PP és possible, que hi ha una altra Espanya del progrés que vol parlar amb tothom dins dels marcs de la legalitat vigent". El dirigent del PSC ha demanat per a aquest curs polític a Catalunya una "actitud de reconciliació" per part del sobiranisme, perquè el problema, al seu parer, no és amb l'Estat sinó "entre catalans". Illa ha titllat de "sectària" la decisió de l'Ajuntament de la Pobla de Segur (Lleida) d'organitzar una consulta per determinar si el passeig Josep Borrell ha de passar a dir-se "1 d'octubre".