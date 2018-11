Ábalos no descarta un "superdiumenge" el 26 de maig amb eleccions generals, autonòmiques, municipals i europees

El ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha manifestat aquest dilluns que res és "descartable", en referència a unes possibles eleccions generals el 26 de maig que coincidirien amb autonòmiques, municipals i europees. Tot i això, Ábalos ha asseverat també que l'executiu de Pedro Sánchez està "concentrat a salvar els obstacles" i que cal anar actuant en funció dels escenaris que vagin sorgint. "Es com si et compres un llibre i el comences pel final", ha dit Ábalos, i ha assegurat que "d'aquí al maig ja ho veurem".

Ábalos ha volgut deixar clar que, en tot cas, si finalment es convoquessin eleccions generals el 26 de maig, serà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui ho decidirà, i ho farà "quan cregui que ho ha de fer" i "mai a remolc ni per pressió de ningú". El ministre, però, ha volgut traslladar també que en aquests temps tan "líquids" de la política és més encertat "no aventurar res".

Fonts de la Moncloa resten importància a les paraules d'Ábalos assegurant que només s'han d'entendre com que res és descartable en aquesta vida. I recorden que Sánchez ha dit moltes vegades que té la intenció d'esgotar la legislatura.

El ministre, en l'esmorzar informatiu, ha parlat també de pressupostos i ha assegurat que l'executiu "no tira la tovallola" i que segueix treballant. Però ha afegit que hi ha qüestions de tanta prioritat per als ciutadans, en referència a l'augment del salari mínim interprofessional (SMI), que no s'esperaran a la seva "aprovació o no". A més, Ábalos ha volgut recordar que "el PP va presentar els pressupostos a l'abril" i que la situació no és la mateixa que la de l'anterior govern perquè, a parer seu, el PP –que comptava amb majoria absoluta– va trigar el que va voler per "interessos polítics". El ministre ha criticat, a més, que als territoris els partits polítics demanin "coses que afecten els pressupostos", però en canvi després "no vulguin entrar en el debat".

Sobre la situació de Catalunya, amb els últims incidents d'aquests dies com ara les pintades al cotxe del líder del PP català, Alejandro Fernández, o les pintades d'Arran –l'organització juvenil vinculada a la CUP– al portal de la casa del jutge Pablo Llarena, Ábalos, en la mateixa línia que altres membres de l'executiu socialista, ha manifestat que la seva posició és de "rebuig" però des de la "serenitat", i ha asseverat que la situació a Catalunya "està millor" que fa un any.