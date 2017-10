Acadèmics britànics condemnen la repressió política a Espanya

Un grup d'acadèmics del Regne Unit ha escrit una carta on condemnen la "repressió política" del govern espanyol després del referèndum de l'1-O a Catalunya. El grup reuneix més de 80 professors i altres membres del món universitari dels àmbits del dret, els drets humans, la política, la sociologia i altres matèries, que provenen d'arreu del país i també d'Irlanda.

El grup ha signat una carta oberta, que s'ha publicat aquest dimecres al diari escocès 'The Herald', en la qual es reclama al govern britànic i a les altres administracions que pressionin les autoritats espanyoles per resoldre la situació catalana de forma pacífica. En l'escrit diuen que estan "en xoc davant la falta d'una resposta de la comunitat internacional".

Entre altres mesures, demanen l'alliberament de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart, els líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural, respectivament, que ja porten nou nits a la presó per un suposat delicte de sedició. També reclamen la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya, i mostren la seva preocupació perquè "el nivell de repressió política actual a Catalunya és d'una gravetat i d'una arbitrarietat que no es veia des de la dictadura de Franco".

El text l'ha difós a les xarxes socials un dels signants, el professor David Whyte, de la Universitat de Liverpool, que ha apuntat: "Venim d'àmbits molt diferents, però la nostra postura és comuna; coincidim que s'està produint una greu repressió dels drets humans, especialment quan veiem que en el segle XXI a Europa hi ha dues persones empresonades per sedició simplement per haver organitzat un referèndum".

UK and Irish academics demand that Spain must end the jailing & human rights violations. https://t.co/DBSmTmhph5 … @lizcastro @mattcarthy — David Whyte (@d_whyte100) 25 d’octubre de 2017

Un dels altres signants de la carta és el destacat economista grec i exdiputat de Syriza Costas Lapavitsas, professor de l'Escola d'Estudis Orientals i Africans de la Universitat de Londres.