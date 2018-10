Acebes nega davant del Congrés haver cobrat "sobres" del PP i haver conegut personalment Villarejo

Nova tongada de declaracions a la comissió d'investigació al Congrés sobre el finançament il·legal del PP d'un exministre de José María Aznar negant l'existència d'una caixa B i de la sentència de la trama Gürtel. Aquest cas la de l'extitular d'Interior, Ángel Acebes, qui ha negat que haver cobrat "sobres" del PP tot i aparèixer el seu nom als papers de l'extresorer del paper José Luis Bárcenas, de qui també ha restat tota credibilitat. Ha indicat així que "no tenia constància" que existís i una caixa B al PP des del 1989 i ha al·legat que quan va ocupar a secretaria general del partit, el capitost de la Gürtel, Francisco Correa, "no treballava per al PP". "Mai he cobrat sobres", ha recalcat durant la compareixença. Acebes va ser número dos del PP entre octubre del 2004 i juny del 2008 sota la presència de Rajoy i avui no ha tingut el suport de cap membre de la direcció de la formació en arribar a al comissió, tal i com sí va passar amb Aznar i Francisco Álvarez Cascos.

Sobre els sobres, ha anat més enllà i ha puntualitzat que fins on ell coneix i sap, "en sobres no ha cobrat mai ningú". A més, ha puntualitzat que només va ser imputat per la compra d'accions per valor de gairebé 150.000 euros de Libertad Digital, però que després la causa va ser arxivada. En aquest sentit, ha acusat l'oposició de "tergiversar" el relat judicial.

Sobre el comissari jubilat José Manuel Villarejo, ha assenyalat que no té "cap coneixement" sobre la reunió de la seva successora, María Dolores de Cospedal, amb l'avui en presó preventiva el juliol del 2009 en plena tempesta de la Gürtel. Preguntat sobre si s'havia reunit algun com amb Villarejo, ha negat conèixer-lo personalment però ha reconegut que en potser en algun moment, com a ministre de l'Interior, van coincidir en algun acte. Però ha insistit: "No ho recordo i no recordo ni tan sols haver-ho fet mai".

Incident entre Rufián i Villalobos

El protagonisme en la comissió l'ha tornat a tenir un altre cop el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en la comissió, que s'ha presentat a la comissió amb una samarreta amb al imatge del vicepresident econòmic d'Aznar i expresident de Bankia, a la presó des de la setmana passada per les targetes 'black'. " És el mercat amic", es llegia a la samarreta, recordant la frase que va dir Rato el gener passat al Congrés en una altra comissió, en aquest cas la que investigava la crisi financera.

La diputada del PP i exvicepresidenta del Congrés, Celia Villalobos, li ha etzibat a Rufián que és un "impresentable" quan anava a buscar un got d'aigua a l'inici de la comissió, segons ha relatat ell mateix. El portaveu adjunt d'ERC li ha replicat que estigués "tranquil·la" perquè ja li "queda poc" al Congrés, moment en el què la diputada ha demanat empara a la mesa. Llavors Villalobos ha explicat que l'acusació d'"impresentable" no l'ha originat que portés la samarreta de Rato, sinó el fet que diversos diputats d'Units Podem i ERC s'hagin assegut a l'espai de la sala on normalment seuen els populars.