Activistes de Tsunami Democràtic ocupen una oficina de La Caixa i l'acusen de "finançar la repressió"

Una trentena d'activistes de la plataforma Tsunami Democràtic (nascuda a principis de setembre per impulsar una campanya de mobilització de resposta a la sentència de l'1-O) han ocupat aquest dimecres a primera hora l'oficina de CaixaBank del carrer Torrent de l'Olla, al barri de Gràcia de Barcelona, amb pancartes que deien: "Aquesta empresa finança la repressió". Tot seguit, han fet una seguda de protesta a l'oficina, han insistit que l'acció era "no-violenta" i han fet una lectura del manifest que han repartit als treballadors que eren a l'empresa.

➡ Som a la Caixa (IBEX-35) fent una assentada per denunciar que ells també formen part de la repressió. La resposta a la sentència també els inclourà.🌊 #LaForçaDeLaGent pic.twitter.com/zscbhBhfSr — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) September 25, 2019

"Avui seiem aquí, de manera no-violenta però ferma, per recordar a tots els directius de les empreses de l'Íbex-35 que en una democràcia és inacceptable contribuir a l'estratègia de la por quan la ciutadania expressa les seves demandes polítiques o socials per vies democràtiques", deia el document de queixa, al qual ha tingut accés l'ACN. "També som aquí per recordar que és inacceptable posar-se al costat de qui restringeix i limita drets i llibertats de la ciutadania i dels que han escollit la repressió per no abordar un problema polític", continuava.

El Tsunami ha recordat que CaixaBank va "finançar" una campanya del govern espanyol de Mariano Rajoy (PP) contra el referèndum d'autodeterminació de l'1-O del 2017: "Les decisions sobre el futur de Catalunya les han de prendre els ciutadanes i ciutadanes del país i no les grans empreses de l’Íbex-35 organitzant campanyes de la por". A més, han argumentat que CaixaBank "posa per davant els seus beneficis milionaris" a l'exercici dels drets socials, com el dret a l’habitatge, al medi ambient o a una vida digna.

En una sèrie de piulades, l'organització ha cridat a "deixar de cooperar amb els que financen la repressió", entre els quals inclou una llista amb el BBVA, el Banco Santander, Repsol, Telefónica, Iberdrola, El Corte Inglés i Inditex. "No cal esperar a la sentència per demostrar la nostra força", insisteix la plataforma en un tuit: "Avui mateix podem deixar de cooperar amb els que financen la repressió". El Tsunami Democràtic ja va actuar el 18 de setembre en seus d'empreses de l'Íbex-35 amb cartells en què es podia llegia el lema "Aquesta empresa finança la repressió. Drets, llibertat, autodeterminació".