L'Oficina de Drets Civils i Polítics serà "bel·ligerant" a l'hora de "combatre falses informacions" de l'espanyolisme

L'Oficina de Drets Civils i Polítics farà una tasca "bel·ligerant" i "proactiva" per "combatre falses informacions". Ho ha dit el seu director, Adam Majó, en referència a les afirmacions que va fer aquest cap de setmana el líder del PP, Pablo Casado, sobre Catalunya, en què va assegurar que "no es pot viure" a Catalunya i que la "violència" als carrers és "inacceptable". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Majó també ha instat els dirigents del PP a aportar proves respecte a les "falses" acusacions sobre Catalunya, ja que són afirmacions "molt grosses": "No ho fan perquè saben que -les seves declaracions- són una barbaritat".

D'altra banda, Majó ha volgut diferenciar la tasca de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la que fa el Síndic de Greuges. En aquest sentit, ha explicat que l'oficina que dirigeix "es pot mullar políticament" a l'hora de defensar els drets de la ciutadania, a diferència del Síndic, que -ha dit- depèn del Parlament. "Per exemple, Dolors Montserrat va dir que la meitat de catalans són ciutadans de segona sense drets. Els drets civils i polítics són molt importants, no es poden fer falses acusacions en seu parlamentària", ha criticat el director de l'oficina.

Sobre l'estratègia del Govern i els partits independentistes, Majó ha considerat avui que hi haurà una "estratègia de sortida" conjunta malgrat les "desavinences" actuals, i ha instat els dirigents del PP a fonamentar les seves "falses" acusacions. Majó ha argumentat que els independentistes "comencem a entendre el que va passar fa un any, el que vam fer bé i el que no", en al·lusió a l'1-O i el 27-O. Així, Majó ha dit que se sent optimista davant la possibilitat d'iniciar una nova etapa amb una "estratègia renovada", en la qual els independentistes seran "més forts".

Adam Majó ha parlat de la vinculació que va tenir amb la CUP. "Hi havia coses en què no m'acabava de sentir còmode, però no és que estigui en desacord al 100% amb la CUP", ha explicat. Majó va estripar el carnet de militant de la formació anticapitalista -va ser regidor de la CUP des del 2007 fins al 2015 i membre del secretariat nacional del partit-, però assegura que "no va ser un trencament traumàtic".