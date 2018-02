Admesa la querella per les lesions a una dona l'1-O a l'IES Pau Claris de Barcelona

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha admès a tràmit una querella per les lesions a una dona que el passat 1-O va patir diverses lesions a l'ES Pau Claris de Barcelona com a conseqüència de la violència policial. Concretament, el jutjat investigarà si va haver-hi delictes de lesions i contra la integritat moral amb l'agreujant d'odi de motivació ideològica i de gènere contra la víctima, Marta Torrecillas.

Per Alerta Solidària, és "un nou pas en l'avenç per esclarir els fets d'aquell històric 1 d'octubre així com per escatir ordres de comandament, jerarquies i confirmar la tesi de l'operació de terror duta a terme per les forces de seguretat del seu estat" tot i que també vol prendre "totes les precaucions del món en saber la diferent eficàcia i celeritat que s'hi dona si es tracta d'enjudiciar policies o independentistes".

El passat 1 de febrer, l'organització independentista va demanar que cités el subinspector de la policia que hauria lesionat la dona en qualitat d'investigat. La identificació de l'agent va ser possible gràcies a les imatges gravades aquell dia. La relació dels agents que van actuar i la correspondència entre el distintiu que portaven i el número personal de cadascun, aportada pel cos policial a requeriment del jutjat, va permetre identificar el subinspector.

Després de rebre desenes de denúncies i informes mèdics, el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona va demanar a la policia espanyola que li enviés un llistat amb la identitat dels agents que van actuar a cadascun dels 25 col·legis electorals intervinguts de la capital catalana aquell diumenge.