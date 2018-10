L’Advocacia de l’Estat estudia acusar per sedició

L’Advocacia de l’Estat preveu tenir un paper més actiu que el simple acompanyament a l’acusació de la fiscalia. Fonts governamentals han assegurat a l’ARA que, si bé aquesta institució s’ha personat de forma limitada en el delicte de malversació, l’Estat també és víctima dels fets de l’1-O i estudia presentar acusació pels delictes de sedició i de conspiració per a la rebel·lió, aquest últim ja apuntat en la interlocutòria d’admissió de la querella presentada el 31 d’octubre del 2017 per l’aleshores fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza.

Sobre els delictes denunciats en la querella, la sala d’admissió del Tribunal Suprem explicava que el fiscal fa referència a l’existència d’un delicte de rebel·lió amb una extensa argumentació encaminada a justificar la concurrència de violència. Per a l’alt tribunal, serà al llarg de la instrucció quan els fets imputats “confirmin o desmenteixin la seva realitat, i serà llavors quan pugui precisar [...] si aquests actes són susceptibles d’integrar les exigències del tipus que preveu l’article 472 del Codi Penal o, per contra, han de ser subsumits en els articles 477 i 17.1 del Codi Penal, que castiguen la conspiració per a la rebel·lió”.

El delicte de conspiració introduït a la interlocutòria d’admissió va ser el resultat, segons fonts judicials, d’un debat entre el magistrat Luciano Varela, que defensava incloure el delicte, i el president de la sala segona, Manuel Marchena. Fonts judicials assenyalen que si el tribunal d’enjudiciament optés finalment per la conspiració per a la rebel·lió, la pena podria rebaixar-se. La rebel·lió agreujada prevista pel magistrat Pablo Llarena passaria, per als promotors, d’un càstig de 25 anys a un altre d’entre 7 i 10 anys.

El ministeri de Justícia ha mantingut un intercanvi amb l’Advocacia de l’Estat per determinar el paper que assumirà. La impressió recollida per l’ARA és que la ministra, Dolores Delgado, s’inclina per un paper més actiu. Altres fonts asseguren, però, que la ministra actua en total sintonia amb Pedro Sánchez. Una qualificació per sedició i malversació, lògicament, suposaria penes més baixes que la de rebel·lió agreujada, superior a 15 anys. Però l’Advocacia de l’Estat podria plantejar l’absència de violència, el requisit penal per a la rebel·lió. Fonts governamentals apunten que ERC veuria en aquesta qualificació el gest necessari per donar suport als pressupostos generals de l’Estat.

L’Advocacia esperava conèixer l’escrit d’acusació de la fiscalia abans de presentar el seu. Però el magistrat Manuel Marchena va donar ahir, amb l’obertura del judici oral, un termini de cinc dies a la fiscalia, les acusacions i l’advocat de l’Estat. Tots els escrits, segons fonts consultades per aquest diari, es presentaran el 2 de novembre. El punt central del de la Fiscalia és l’acusació de rebel·lió agreujada, que inclou el delicte de malversació.

Juntament amb els seus escrits, la fiscalia, Vox i l’advocat de l’Estat han de presentar els escrits de proposició de prova. Després es donarà cinc dies a les defenses dels processats per fer el mateix. Un cop rebut el material, es fixarà la data del judici oral, que podria començar la segona quinzena de gener.