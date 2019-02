Així ha dissenyat el debat ciutadà el consell assessor del Fòrum Cívic Constituent

El Consell Assessor per al Fòrum Cívic i Constituent s'ha reunit aquest divendres amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per posar en comú les reunions que han tingut des de la seva constitució el 23 d'octubre. En la presentació, Lluís Llach, que presideix el consell assessor, va atribuir-li dues funcions: definir un mètode per fer un "debat constituent" –no un "procés constituent" que ha de ser després d'una eventual independència– i animar les entitats cíviques i socials del país, de forma “transversal”, a crear la plataforma que pilotarà aquest debat a escala nacional. Aquest divendres Llach ha insistit que es tracta d'un projecte adreçat a independentistes i no independentistes, malgrat que fins ara només les forces partidàries del dret a decidir s'han mostrat atretes per això.

Malgrat que Llach ha admès que des del 2015 es parla de debat constituent i que no s’ha concretat mai (ell mateix va presidir la comissió d’estudi al Parlament), ha dit que confia que aquest cop sí que es durà a terme. "Mai s'ha intentat de la manera que estem intentant ara, impulsat des de la presidència de la Generalitat. No és comparable amb altres processos", ha dit Llach.

Tres mesos després, doncs, del 23 d’octubre, Llach ha presentat la composició definitiva del Consell Assessor (uns 18 membres de sensibilitats independentistes però també dels comuns) i els treballs que s'han fet. La vicepresidenta serà Marta Rovira i Martínez i el secretari, l'advocat Jordi Domingo. El disseny que ha explicat l'exdiputat de JxSí és el següent: