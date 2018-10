Alamany carrega contra ICV i el pinyol de Colau: "Les misèries internes que les expliquin els que les protagonitzen"

Elisenda Alamany dispara contra ICV i el nucli proper a Ada Colau, amb qui manté una forta tensió interna dintre dels comuns. En roda de premsa després de presentar la plataforma Sobiranistes amb què esmena el rumb polític del partit, ha convidat els crítics amb la seva figura a explicar per què s'ha destituït el fins ahir coordinador del grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem, Marc Grau. "Les misèries internes que les expliquin els que les protagonitzen", ha etzibat.

Alamany ha presentat aquest dimarts a la tarda la plataforma en un acte al Centre Cívic Casa Golferichs de Barcelona, acompanyada del líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, i altres convidats destacats com el membre de l'executiva de Catalunya en Comú Marc Parés i l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater, tal com va avançar l'ARA diumenge. Ho han fet, però, com a públic. També han assistit a la presentació els exdiputats de CSQP Joan Giner, vinculat a Podem, i David Companyon, d'EUiA, així com la regidora de Barcelona en Comú Mercedes Vidal i l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà. Alamany ha anotat que també hi han assistit representants d'Òmnium, Súmate i MES, membres dels Anticapitalistes de Podem i de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), i altres regidors del territori. En roda de premsa ha assegurat que ha convidat la coordinació nacional de CatComú, però que han rebutjat la invitació.

L'aforament de la sala, d'unes cinquanta persones, ha obligat bona part del públic a quedar-se a les portes. En total, hi han assistit unes 150 persones. "La república que somiem inclou moltes sobiranies, la de tenir una feina digna, la de tenir un sistema de salut públic i de qualitat i la sobirania com a poble per lliurement decidir el futur de Catalunya. Fem aquest pas perquè totes aquestes sobiranies es mantinguin", ha engegat Nuet, que s'ha encarregat d'iniciar l'esdeveniment.

Alamany ha pres la paraula per defensar que l'instrument original dels comuns s'ha "desviat" a conseqüència del Procés, cosa que ha provocat un "replegament" del partit, i ha oblidat el seu caràcter sobiranista. "Tenim l'obligació de redreçar el rumb", ha apuntat la portaveu parlamentària de CatComú Podem, que ha considerat que s'ha "deixat d'interpel·lar sectors que ja no se senten representats" amb l'eina política de CatComú. "Tenim un gran potencial, però correm el risc que el partit apel·li a una part més petita", ha insistit.

Preguntada per exemples que mostrin els problemes que Alamany veu actualment a Catalunya en Comú, ha assegurat que la plataforma no respon a motius "puntuals", sinó a un "diagnòstic compartit entre molta gent" que ha vist una "diferència evident" entre el que va passar a les eleccions generals i a les autonòmiques, en què es van perdre un milió de vots. Tot i que Alamany no ha volgut entrar en noms i cognoms, tampoc quan se li ha preguntat si Colau no està exercint un bon lideratge del partit, ha admès que els partits que integren els comuns han de fer "passos enrere" i ha apuntat que "ICV ha estat un dels entrebancs" perquè CatComú mantingui els trets originals. "No practiquem la política de vetos", ha remarcat, recordant implícitament el moment en què els ecologistes i el pinyol de Colau van rebutjar un tàndem Domènech-Alamany a la coordinació del partit.

L'acte ha comptat amb l'emissió d'un vídeo en el qual s'explicava el diagnòstic i les solucions que proposa la plataforma. Els impulsors interpreten que determinades actuacions dels actors que integren els comuns han "impedit ser una força sobiranista, ciutadanista i de majories", fet que ha deixat part de l'electorat "orfe" dins l'espai. "Necessitem noves eines que recuperin els valors comuns", es deia en el document audiovisual. "Som un instrument polític que s'explica pel moment històric que viu el país", ha defensat Alamany en la seva intervenció, que ha instat a fer valer els conceptes essencials de l'instrument polític per "superar el processisme de lògica conservadora".

La presentació de la iniciativa arriba enmig de la crisi que viuen els comuns, per l'esmena que presenta Alamany al partit i just després que s'hagi cessat el coordinador del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Marc Grau, també present a l'acte de presentació de Sobiranistes. El xoc entre Alamany i Nuet i la pinça d'ICV i el nucli proper a Colau ve de lluny, des de la renovació de la direcció sorgida de les primàries del juliol passat, i s'ha accentuat arran de la dimissió de Xavier Domènech a principis de setembre.

Albiach hi treu ferro

Preguntada pel moviment d'Alamany, la presidenta del grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, no ha volgut fer sang i ha defensat que "si hi ha companys que creuen que s'ha d'obrir debat, és bo que s'expressin amb naturalitat". Ha negat que hi pugui haver una escissió als comuns arran del pas d'Alamany i Nuet i ha subratllat la pluralitat de l'espai. "Som més fortes perquè som diverses", ha manifestat en roda de premsa al Parlament.

Una esmena rellevant al moviment d'Alamany ha arribat des de Compromís per la Independència, el sector independentista d'ICV, que a través d'un comunicat ha rebutjat els arguments dels impulsors de la plataforma. "El manifest que es vol fer públic respon a una altra lògica que no és la ideològica, perquè si fos aquesta la combatríem", expressa aquest corrent, i afegeix: "Com a independentistes, no veiem que s’hagi posat en perill la convivència en aquest espai i ens sentim plenament reconeguts des de la nostra aportació singular".