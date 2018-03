Ciutadans reclama que Torrent "doni la cara" en un nou ple al Parlament

Ciutadans, després de treure pit per haver forçat la convocatòria de l'últim ple del Parlament, ha anunciat que exigirià que se'n convoqui un altre perquè el president de la cambra, Roger Torrent, comparegui davant els diputats. "Que doni la cara", ha demanat aquest dilluns la líder del partit taronja, Inés Arrimadas: "El que està clar és que Torrent no està buscant un candidat que pugui ser president, sinó allargar aquesta situació vergonyosa i insostenible". Arrimadas ha insistit, doncs, que aquesta compareixença desbloquejaria la investidura: "La clau per fer-ho és del senyor Torrent, i de ningú més. Si ve al Parlament i diu la veritat, Catalunya es desbloqueja".

Segons la líder de la formació taronja, tota la responsabilitat del bloqueig de la cambra catalana recau en Torrent: "Obre el Parlament quan vol i pel que vol". Ciutadans ha pactat la presentació d'aquesta petició, que la mesa hauria de debatre demà, amb el beneplàcit PP, PSC i els comuns: "A tots els ha semblat raonable", ha assegurat Arrimadas, que ha insistit que "moltes persones independentistes també tenen ganes d'escoltar el senyor Torrent".

No hi ha precedents que el president del Parlament hagi comparegut mai a la cambra

Segons fonts parlamentàries, no hi ha precedents que el president del Parlament hagi comparegut mai a la cambra. Els grups que compten amb 27 diputats poden exigir la convocatòria d'un ple, però n'han de justificar el motiu. Donat que el reglament no especifica si es pot demanar la compareixença de Torrent, caldrà veure si la mesa del Parlament admet a tràmit la proposta i el pronunciament al respecte de la Junta de Portaveus, que previsiblement es celebrarà el proper dijous i haurà de decidir, doncs, si considera un motiu vàlid demanar al president del Parlament que doni explicacions a la cambra.

Ciutadans fa una analogia amb el 'Tamayazo' a la Comunitat de Madrid (2003) per argumentar que el desbloqueig de la cambra catalana és en mans de Torrent. En aquell moment, dos diputats del PSOE no es van presentar al ple de constitució de l’Assemblea de Madrid perquè el PSOE i IU havien pactat la investidura del socialista Rafael Simancas. Davant la ruptura del pacte entre el PSOE i IU i la impossibilitat de proposar un president que obtingués majoria, la cambra va demanar un dictamen al Consell d’Estat. L’ens va establir que "l’intent frustrat de formalitzar la proposta d’un candidat en el termini establert de quinze dies equival a la primera votació d’investidura en què un candidat no ha obtingut la confiança de l’Assemblea". Això va portar a una investidura fallida i, per tant, va abocar la Comunitat a unes noves eleccions. Amb tot, ambdós casos no són exactament iguals: com que la decisió de Torrent és fruit d'una situació judicial del candidat, la interpretació sobre com resoldre aquest cas podria ser diferent.

Albiol: "Arrimadas no es presenta a la investidura perquè Rivera no la deixa"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha tornat a demanar aquest dilluns, per enèssima vegada, que Ciutadans faci "el sacrifici" de presentar la candidatura a la presidència del Govern, Inés Arrimadas. Segons el popular, encara que la número u del partit taronja perdria, previsiblement, la investidura, la seva candidatura desbloquejaria el calendari. En reiterades ocasions, Arrimadas ha respost a Albiol que no es pot presentar perquè no compta amb una majoria de suports amb què acudir al president del Parlament, Roger Torrent. Però per a Albiol, el fet que Torren hagi presentat la candidatura de Jordi Sànchez sense el suport de la CUP -i, per tant, sense una majoria de vots garantida- invalida aquest argument. Per al popular, si Arrimadas no es presenta és perquè el líder de Ciutadans a l'Estat, Albert Rivera, "no la deixa. No pensa en Catalunya sinó en els seus interessos electorals a nivell electoral, i no vol que ningú del seu partit li pugui prendre ni un minut de protagonisme als mitjans de comunicació".

Arrimadas: "Si Albiol creu que es pot presentar sense sumar, que ho faci"

Segons Albiol, doncs, "a Ciutadans no li preocupa la política catalana, només que Rivera pugui aconseguir els seus objectius, i no vol que ningú li pugui fer ombra". "Si anem a un debat d'investidura, Arrimadas tindrà un protagonisme que Rivera no vol que ningú li prengui", ha sentenciat Albiol, desacreditant l'autoritat d'Arrimadas com a líder del partit a Catalunya, i afirmant categòricament que el seu lideratge està subordinat a Rivera i a la seva ambició a Madrid, en un moment en què les enquestes li són favorables i després que Arrimadas s'hagi reivindicat com la cap de llista que ha portat Ciutadans als seus millors resultats històrics a Catalunya.

La líder del partit taronja ha respost a les declaracions d'Albiol preguntant-se si "sap com funciona el Parlament". "No sumem, però si ell pensa que es pot presentar, que ho faci", ha sentenciat Arrimadas, que ha insistit que Ciutadans "sí que agafa la iniciativa", però "qui té la clau per desbloquejar el Parlament és el senyor Torrent". Sobre el comentari del líder del PPC assegurant que és Rivera qui no la deixa presentar-se, Arrimadas s'ha demanat si "al seu partit els homes diuen a les dones el que podem fer o no". "Jo faig el que vull, puc i he de fer", ha insistit: "No perdré més temps en aquest comentari que l'únic que fa és demostrat com pensa el senyor Albiol i com funciona el seu partit".

"Torrent és al servei dels advocats de Jordi Sànchez"

Per al líder del PP, doncs, és vital desbloquejar la investidura: "Portem sis mesos de bloqueig, això és impresentable en qualsevol democràcia madura". Amb tot, ha descartat que el govern espanyol reactivi el calendari mitjançant l'aplicació de l'article 155: "Seria molt patètic, tenint un president del Parlament", ha assegurat, "donem una mica de responsabilitat des del Parlament, o és que l'Estat ens ha de seguir tutelant?".

El PP ha anunciat, doncs, que aquest dilluns farà arribar una carta a Torrent perquè convoqui una reunió amb tots els presidents dels grups parlamentaris i explicar "quins són els moviments que pensa dur a terme per desbloquejar aquesta situació". Per a Albiol, el president de la cambra catalana "és al servei dels advocats de Jordi Sànchez". "Està fent el ridícul", ha insistit: "divendres passat ens deia que suspenia el ple perquè estava pendent del recurs dels advocats de Jordi Sànchez al TEDH. Ara sembla que no es pronunciarà perquè els advocats no el portaran al TEDH sinó al Tribunal Suprem (TS), i això ens porta a la sensació que els de JxCat i els advocats de Sànchez estan prenent el pèl al propi president del Parlament, que anuncia una cosa i després JxCat i els advocats canvien d'estratègia. Ara veurem què s'haurà d'inventar per justificar el proper pas", ha sentenciat Albiol.